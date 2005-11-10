“Ero apatico, non provavo più nulla. Tutto aveva perso significato. È entrata a far parte di me in silenzio. E anche le prestazioni sportive ne risentivano. Nel tunnel di San Siro, prima di entrare in campo, mi tremavano le gambe”. Andrea Ranocchia racconta la sua esperienza con la depressione in un'intervista al Corriere della Sera. L'ex difensore dell'Inter ripercorre gli anni più complicati della sua carriera, segnati dalle difficoltà della squadra e dalle contestazioni dei tifosi: “Ero diventato il primo colpevole di quella situazione. Fischi, insulti. Allo stadio, in strada, sui social. Terribile. Avevo perso serenità, non stavo bene. Non volevo uscire di casa. Ero depresso”. Il rapporto con il calcio era cambiato completamente: “Andare al campo era diventato un peso. Avevo perso autostima. Mi chiedevo se avrei potuto giocare ancora a calcio. Ma non in serie A, in qualsiasi categoria. Non mi riconoscevo più”.

Ranocchia: “Ho chiesto aiuto a una psicologa”. Il ruolo di Spalletti

Per superare quel periodo, Ranocchia ha deciso di rivolgersi a una professionista: “Ho chiesto aiuto a una figura esterna. Ho iniziato un percorso con una psicologa. Ho accettato le mie fragilità, senza giudicarle”. Anche l'esperienza all'estero ha contribuito al recupero della serenità: “Sono tornato a vivere il calcio come quando ero un bambino: una passione. Pensavo solo a giocare. Anche perché non sapevo l'inglese, quindi non capivo ciò che mi dicevano”. Al ritorno all'Inter è stato importante anche Luciano Spalletti, che durante un ritiro lo difese da un tifoso: “Luciano si era precipitato da lui per affrontarlo. Per fortuna c'era la rete. Gli sarò sempre grato”. Tra gli episodi dolorosi, anche la perdita della fascia di capitano, assegnata a Icardi: “L'ho scoperto alla prima amichevole. Una volta entrato in spogliatoio, ho visto che la fascia non era al fianco della mia maglietta”.

Il successivo scudetto vinto con Antonio Conte ha assunto per Ranocchia un significato particolare: “La chiusura di un cerchio. In quel campionato vinto c'era tutta la mia storia: dalle difficoltà alla mia rinascita”. Una soddisfazione che gli ha ricordato un consiglio ricevuto da Dejan Stankovic nel 2014, quando avrebbe potuto trasferirsi alla Juventus: “A Torino potresti vincere dieci scudetti, ma li vincerebbe il club. Se vinci un campionato all'Inter sarai ricordato per sempre”. E sulla squadra oggi allenata da Cristian Chivu, suo ex compagno, non ha dubbi: “L'Inter è la favorita: è la squadra più forte. Poi le variabili sono tante. Roma, Lazio e Milan sono attrezzate per fare bene”.