“Il grande tema è quello del betting, cioè di avere una quota dei ricavi da scommesse”. Ezio Simonelli è tornato sul tema ieri, durante l'RCS Sport Industry Talk. Il presidente della Lega Serie A rivendica una parte degli introiti generati da un mercato che utilizza le partite di calcio come prodotto commerciale. E chiede una maggiore tutela dei dati ufficiali: “Noi questi dati li vendiamo alle agenzie di scommesse, ma qualche volta vengono venduti anche da concessionarie non ufficiali”. La questione, ovviamente, è soprattutto economica. Secondo il ReportCalcio 2025 della Figc, nel 2024 gli italiani hanno scommesso 16,1 miliardi di euro sul calcio, quasi 3 dei quali sulla sola Serie A. Su scala mondiale, il massimo campionato italiano ha generato una raccolta stimata in circa 34 miliardi di euro.

Quanto potrebbe incassare la Serie A dalle scommesse

Per capire quanto potrebbe guadagnare la Lega, un riferimento interessante arriva dalla Francia. Qui esiste il cosiddetto droit au pari, che riconosce agli organizzatori delle competizioni una remunerazione sulle puntate. La Ligue de Football Professionnel ha applicato storicamente una percentuale dell'1%, chiedendone nel 2025 l'aumento al 2%. Applicando per ipotesi il modello francese ai quasi 3 miliardi raccolti in Italia sulla Serie A (che può chiedere i diritti sulle proprie competizioni, non su quelle organizzato per esempio dalla UEFA), si otterrebbero circa 30 milioni di euro all'anno, che diventerebbero 60 milioni con un'aliquota del 2%. Nel 2025, secondo i dati dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, le scommesse sportive a quota fissa hanno prodotto in Italia 19,2 miliardi di raccolta, ma la spesa effettiva, cioè la differenza tra puntate e vincite, è stata di 2,7 miliardi. Una percentuale calcolata sui ricavi degli operatori, anziché sulle puntate, produrrebbe dunque cifre molto inferiori.

Resta poi il problema del mercato internazionale: quei 34 miliardi di scommesse sulla Serie A comprendono Paesi con regolamentazioni differenti, nei quali non sarebbe possibile introdurre automaticamente un prelievo a favore della Lega italiana. Per questo, almeno nell'immediato, la strada più concreta potrebbe essere quella dei diritti sui dati ufficiali. La Lega già li commercializza e ha lanciato la campagna “True Data” per contrastarne l'utilizzo non autorizzato. Una fonte di ricavi distinta dalla partecipazione alle scommesse, che richiederebbe invece un intervento normativo.