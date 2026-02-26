Conte in silenzio, ancora una volta. Sono 4 mesi senza conferenze della vigilia in Serie A
Antonio Conte non parlerà in conferenza stampa e non presenterà quindi alla vigilia la prossima partita che attende il suo Napoli, chiamato a scendere in campo al Bentegodi sabato pomeriggio, alle ore 18:00, per la partita sul campo dell'Hellas Verona, valevole per la 27^ giornata di Serie A.
C'è una particolarità che riguarda il silenzio di Antonio Conte alla vigilia delle partite del suo Napoli. Per un fenomeno che riguarda esclusivamente la Serie A, considerando che per le partite europee (gli azzurri erano parte della Fase campionato di Champions League) i regolamenti della UEFA sono ben più stringenti.
Riavvolgendo il nastro, si può notare come Conte non introduca una partita di Serie A in conferenza stampa ormai da 4 mesi. L'ultima volta che il tecnico del Napoli si è presentato in sala stampa con questa finalità era addirittura il 17 ottobre del 2025, appena prima di partire alla volta di Torino, dove i campani avrebbero poi perso di misura (1-0) sul campo della squadra allora allenata da Baroni. Da allora, Conte non ha più parlato in conferenza stampa alla vigilia di impegni di Serie A, preferendo rimanere sempre in silenzio. Proprio come avverrà anche per l'Hellas.