Conte può decidere il mercato di... Mourinho: Benfica contro il Napoli con l'acqua alla gola

Nelle scorse settimane il tecnico del Benfica, José Mourinho, ha palesato la necessità che la sua squadra venga rinforzata nel mese di gennaio: "Servono uno o due giocatori che contribuiscano a migliorare la squadra", le parole del tecnico riportate da Record, in Portogallo.

Secondo quanto riporta il quotidiano però eventuali acquisti nella finestra invernale non saranno garantiti e dipenderanno dalla qualificazione agli ottavi di Champions League. Già la sfida di domani contro il Napoli di Antonio Conte dunque sarà fondamentale per capire quali reali possibilità abbiano i lusitani di sperare nel passaggio del turno. Al momento infatti la squadra dell'ex tecnico di Inter e Roma viaggia ad un ritmo rallentato in Europa: tre i punti raccolti frutto dell'unica vittoria, contro l'Ajax.

Di seguito la classifica aggiornata:

1 Arsenal 15 (+13)

2 PSG 12 (+11)

3 Bayern 12 (+9)

4 Inter 12 (+9)

5 Real Madrid 12 (+7)

6 Dortmund 10 (+6)

7 Chelsea 10 (+6)

8 Sporting 10 (+6)

9 Manchester City 10 (+5)

10 Atalanta 10 (+1)

11 Newcastle 9 (+7)

12 Atl. Madrid 9 (+2)

13 Liverpool 9 (+2)

14 Galatasaray 9 (+1)

15 PSV 8 (+5)

16 Tottenham 8 (+3)

17 Leverkusen 8 (-2)

18 Barcellona 7 (+2)

19 Qarabag 7 (-1)

20 Napoli 7 (-3)

21 Marsiglia 6 (+2)

22 Juventus 6 (0)

23 Monaco 6 (-2)

24 Pafos 6 (-3)

25 Royale Union SG 6 (-7)

26 Club Brugge 4 (-5)

27 Ath. Bilbao 4 (-5)

28 Francoforte 4 (-7)

29 FC Copenhagen 4 (-7)

30 Benfica 3 (-4)

31 Slavia Praga 3 (-6)

32 Bodo/Glimt 2 (-4)

33 Olympiakos 2 (-8)

34 Villarreal 1 (-8)

35 Kairat Almaty 1 (-10)

36 Ajax 0 (-15)