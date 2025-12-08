Il Fenerbahce mette Becao fuori rosa: "Decisione condivisa tra staff tecnico e società"

Il Fenerbahçe ha deciso di escludere Rodrigo Becao dalla rosa della squadra. Dopo le decisioni che avevano riguardato İrfan Can Kahveci e Cenk Tosun, il club di Istanbul ha annunciato che anche il difensore brasiliano non farà parte del gruppo per le prossime partite.

Così recita il comunicato ufficiale: "Rodrigo Becão, uno dei giocatori della nostra squadra professionistica, è stato escluso dalla rosa in seguito alla decisione presa. Lo rendiamo noto al pubblico". La decisione è stata presa questa mattina, al termine di un incontro tra la dirigenza e lo staff tecnico, ed è stata presentata come una scelta condivisa pur senza specificare le motivazioni che l'hanno provocata. Il 29enne ex Udinese, sotto contratto con il Fenerbahçe fino al giugno 2028, ha collezionato finora 38 presenze con la maglia giallo-blu, segnando 2 gol e fornendo 1 assist. In questa stagione ha però giocato soltanto 6 minuti.

Il difensore era arrivato nell’estate 2023 dal club friulano per una cifra di 8,3 milioni di euro. La notizia arriva dopo il derby pareggiato con il Basaksehir, segnando un punto di rottura definitivo e lasciano presagire un addio nel mercato di gennaio. Sulle tracce del brasiliano c'è il Benfica del suo ex allenatore, José Mourinho.