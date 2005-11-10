Si chiama Silvio Baldini, è nato a Massa, ha vinto alcuni campionati in Serie B e Serie C e ora sta incantando alla guida dell'Under 21. Non è più giovane ma ha idee giovani. Basta chiedere agli azzurrini che tornano dai ritiri con la Nazionale sempre più ricchi di informazioni calcistiche. Completiamo la presentazione di questo allenatore toscano ricordando che sulla panchina dell'Under 21 ha disputato dodici gare vincendo 10 volte, pareggiando e perdendo una volta e ha conquistato la qualificazione diretta alla fase finale di Euro 27. Ha gestito da tecnico pro tempore anche la Nazionale maggiore ottenendo due risultati positivi.

IGNORATO DAI TOP CLUB

Un tecnico con questo curriculum dovrebbe quanto meno incuriosire i grandi club di Serie A. Invece, niente. Qualche elogio sotto traccia ma nessun Presidente che abbia avuto la voglia o il coraggio di puntare su Silvio Baldini. Che, è vero, ha un caratteraccio da toscano vero ma negli ultimi tempi ha trovato un suo equilibrio non andando mai oltre il limite. Anche se qualche sua dichiarazione nelle conferenze stampa dell'Under 21 ha fatto rumore. La Fiorentina, tanto per fare un esempio, visto che ha un progetto ambizioso puntato sulla crescita di giovani talenti, perchè non ha pensato a questo insegnante di calcio? Ma ci sono altre realtà di Serie A che avrebbero bisogno di un allenatore come lui.

EUROPEO E OLIMPIADI

Chi di sicuro non si pone questo problema è proprio lui, il protagonista. Silvio Baldini sta benissimo alla guida dell'Under 21. Un ruolo che aveva sognato di interpretare già ai tempi del primo Mancini commissario tecnico. Che, tra l'altro, lo voleva nel suo staff. Gli piace lavorare con i talenti del futuro, gli piacciono i tempi del cittì che gli consentono di restare attaccato alla sua terra, alle sue passeggiate nei boschi dell'Amiata, alle cene con gli amici. Gente semplice come lui. E poi ha due obiettivi sportivi: provare a vincere l'Europeo Under 21 e portare gli azzurrini finalmente alle Olimpiadi. Niente di semplice ma a Silvio piacciono le sfide complicate. Già, anche la sua ambizione è da grande club. E allora cari Presidenti di Serie A andate oltre i luoghi comuni e andate a scoprire quanto vale Baldini. Ve ne innamorerete