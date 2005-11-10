27 maggio 2009. Quel mercoledì mattina, Antonio Conte era virtualmente il nuovo allenatore della Juventus dopo aver concluso l'avventura al Bari. Lo stesso mercoledì sera, dopo la finale di Champions League vinta dal Barcellona contro il Manchester United, Antonio Conte non era più il tecnico designato per i bianconeri. A raccontare il retroscena è lo stesso allenatore salentino, nella sua chiacchierata con Cronache di Spogliatoio alla presenza di Massimo Ambrosini:

"Dopo Bari potevo diventare l'allenatore della Juventus, avevo parlato con Castagnini e Secco più volte. C'era Ranieri sulla panchina della Juventus, poi lo mandarono via e presero Ferrara per le ultime partite. Loro sapevano che avrei fatto il 4-2-4 , avendo Amauri, Iaquinta, Trezeguet e Del Piero dissi che eravamo a posto davanti, che dovevamo prendere esterni. Non so perché presero Diego dal Werder Brema.

Mi chiamarono, quel giorno c'era la finale di Champions Barcellona-United a Roma, mi dissero che dovevo andare allo stadio per dare delle rassicurazioni. Io vado, entro da allenatore della Juventus, finisce la partita e mi dicono che dobbiamo discutere. Mi chiedono come volevo giocare e io ripeto 4-2-4. Al che mi chiedono dove avrei messo Diego. Dissi attaccante a fianco alla punta, ma loro dissero che lui voleva fare il 4-3-1-2. Pensa la mia follia, che fa capire come io sia una persona dritta che non scende a compromessi. Un altro avrebbe firmato, passando dal Bari alla Juventus... Lui mi dice questo, io forte delle mie convinzioni e idee, del fatto che non voglio promettere qualcosa che non darò mai dissi: "Se il giocatore deve decidere come dobbiamo giocare noi, non sono l'allenatore giusto per voi". Esco di lì e non ero più l'allenatore della Juventus…".