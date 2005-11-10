Antonio Conte è tornato a parlare della Juventus e ancora una volta le sue dichiarazioni sono state tutt'altro che banali. Dopo il rebus di qualche mese fa, quando affermò di voler allenare una squadra che ha perso di vista la sua storia, per farla tornare a vincere, nella giornata di oggi l'allenatore salentino ha rincarato la dose, questa volta andando dritto al punto: "Penso che prima o poi il cerchio si dovrà chiudere. Io so di aver lasciato qualcosa, so che quel cerchio prima o poi lo dovremo chiudere con la Juventus".

Un desiderio che vale una chiamata

Conte ha detto la sua, ha espresso quello che a tutti gli effetti è un suo desiderio: tornare alla Juve per chiudere un cerchio aperto una vita fa. I "tradimenti" relativi alle esperienze all'Inter prima e al Napoli poi verrebbero messi immediatamente da parte dai tifosi bianconeri che ormai da mesi, visto come stanno andando le cose, non aspettano altro che la società a Antonio Conte riescano a mettersi d'accordo per ricominciare a correre insieme dopo più di dodici anni.

Le tempistiche non sono un dettaglio

Il fatto che Conte abbia parlato adesso, a stagione in corso, e senza peli sulla lingua non è un qualcosa nato a caso, ne siamo certi. Spalletti è stato confermato a più riprese da Carnevali, sia di fronte alla squadra, nello spogliatoio, che davanti alle telecamere, ma come tutti sappiamo la posizione di un tecnico non è mai salda al 100% e queste dichiarazioni dello stesso Antonio Conte peseranno molto e aumenteranno la pressione sull'allenatore toscano e su tutta la Juventus. Tutto è in mano a Luciano Spalletti: se la sue Juventus inizierà a viaggiare come si deve l'ombra di Conte resterà tale ma in caso contrario nessuno può avere più dubbi: il tecnico salentino ha alzato la mano e ha chiamato la Juve, adesso attende solo una risposta dal club che ha sempre amato.