Coppa d'Africa, oggi quattro gare in programma: si parte con Burkina Faso-Guinea Equatoriale
Sono quattro le gare in programma nel corso della giornata per la Coppa d'Africa. Si parte con il gruppo E, alle 13.00 Burkina Faso-Guinea Equatoriale alle 15.30 Algeria-Sudan,. In serata le due gare del Gruppo F: alle 18.00 Costa d'Avorio-Mozambico, alle 21.00 Camerun-Gabon.
GRUPPO E
13:30 - Burkina Faso vs Guinea Equatoriale (Casablanca)
16:00 - Algeria vs Sudan (Rabat)
GRUPPO F
18:00 - Costa d'Avorio vs Mozambico (Marrakech)
21:00 - Camerun vs Gabon (Agadir)
