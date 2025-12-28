Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Mbappé pazzo per la Coppa d'africa. Hakimi: "È un piacere la sua presenza in Marocco"

Niccolò Righi
ieri alle 23:19Calcio estero
Niccolò Righi

C’è uno spettatore d’eccezione in questa Coppa d’Africa 2025, si tratta di Kylian Mbappé. Il fuoriclasse del Real Madrid ha sfruttato questi giorni di pausa del campionato (fermo da sabato 20 dicembre e che riprenderà per lui la prossima domenica 4 gennaio) per volare in Marocco ed assistere dal vivo ad alcune partite della competizione che si sta giocando proprio in questi giorni nel continente africano.

Il numero 10 francese era nelle tribune dello stadio di Rabat con la maglia dell’ex compagno di squadra Hakimi per assistere dal vivo alla sfida della seconda giornata tra Marocco e Mali ed era presente anche questa sera a Marrakech per godersi in prima persona una classica del calcio africano come Costa d’Avorio contro Camerun.

Della presenza di Mbappé ha parlato proprio lo stesso Hakimi, che in conferenza stampa ha detto: “È un piacere vedere il mio amico Mbappé nel mio paese. Lui ama il Marocco e quando può viene sempre con la sua famiglia per godersi il paese e la sua gastronomia. Mi ha fatto piacere che sia venuto a vedere la nostra partita e che gli sia piaciuta la nostra squadra. Mi ha detto che siamo una delle candidate al titolo, anche se mi ha comunque detto che dobbiamo migliore. Ma noi eravamo contenti, lui anche lo era, e come ho detto mi fa piacere che sia qui con noi”.

