Mbappe spettatore d'eccezione per la sfida tra Camerun e Costa d'Avorio. E non era solo

Kylian Mbappé è tornato a farsi notare durante la Coppa d'Africa 2025. L'asso francese ha assistito ieri sera a Marrakech al match tra Costa d’Avorio e Camerun; pochi secondi dopo il gol iniziale degli ivoriani, il Camerun ha pareggiato con un tiro deviato che ha superato il portiere, suscitando l’entusiasmo dell’attaccante del Real Madrid, ripreso dalle telecamere mentre applaudiva e sorrideva, dimostrando il legame con le sue radici paterne.

Mbappé, in vacanza prima della ripresa degli allenamenti del Real Madrid, prevista per oggi, ha scelto di assistere a questa sfida decisiva invece di recarsi a Rabat per Algeria–Burkina Faso (la madre ha origini algerine). Con lui in tribuna anche il fratello Ethan, centrocampista del Lilla, mentre i compagni di squadra Aurélien Tchouaméni e Jules Koundé, anch’essi di origini camerunensi, erano presenti in un altro settore dello stadio. Non si tratta della prima apparizione pubblica di Mbappé in questa edizione della Coppa d’Africa: venerdì aveva seguito il match tra Marocco e Mali a Rabat, indossando la maglia marocchina numero 2 del suo amico Achraf Hakimi.