Mister Conte ricordi come finì con la Roma alla 25^ del 12/13?

La prima volta che Antonio Conte ospitò il collega Gian Piero Gasperini fu in occasione di Juventus-Genoa 2-0 del 2013-2014. L’ultima la stagione scorsa, 2024-2025, quando Napoli-Atalanta è terminata con uno 0-3.

Molti di più i match a campi invertiti, con il coach di Grugliasco padrone di casa e quello di Lecce nelle ruolo di ospite.

Complessivamente fra Conte e Gasperini rintracciamo 11 faccia a faccia in campionato e un bilancio che vede l’oggi mister del Napoli in vantaggio per 7-2 su quello della Roma (numeri cui dobbiamo aggiungere 2 segni X).

Attenzione, il primo scontro diretto andò in scena in cadetteria, vale a dire in B. Era il 2006-2007 e Genoa-Arezzo finì 3-0.

Conte è OK contro la Roma dal 2013-2014, 5 vittorie e 4 pareggi.

Al contrario Gasperini viene da 2 KO di fila negli incroci col Napoli, l’anno scorso con l’Atalanta, nel girone d’andata con la Roma.

PS: l’ultima volta che una squadra di Conte è stata battuta dalla Roma in A? Nel campionato 2012-2013, 0-1 rimediato dalla sua Juventus. Scordavamo… era la 25esima giornata, come quella in programma questo fine settimana!

TUTTI I PRECEDENTI FRA CONTE E GASPERINI IN CAMPIONATO

7 vittorie Conte

2 pareggi

2 vittorie Gasperini

13 gol fatti dalle squadre di Conte

10 gol fatti dalle squadre di Gasperini

TUTTI I PRECEDENTI FRA CONTE E LA ROMA IN CAMPIONATO

7 vittorie Conte

5 pareggi

2 vittorie Roma

24 gol fatti dalle squadre di Conte

11 gol fatti dalla Roma

TUTTI I PRECEDENTI FRA GASPERINI E IL NAPOLI IN CAMPIONATO

13 vittorie Gasperini

6 pareggi

14 vittorie Napoli

47 gol fatti dalle squadre di Gasperini

46 gol fatti dal Napoli