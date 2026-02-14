Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Mister Conte ricordi come finì con la Roma alla 25^ del 12/13?

Mister Conte ricordi come finì con la Roma alla 25^ del 12/13?TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:46Le Statistiche
Redazione Footstats

La prima volta che Antonio Conte ospitò il collega Gian Piero Gasperini fu in occasione di Juventus-Genoa 2-0 del 2013-2014. L’ultima la stagione scorsa, 2024-2025, quando Napoli-Atalanta è terminata con uno 0-3.
Molti di più i match a campi invertiti, con il coach di Grugliasco padrone di casa e quello di Lecce nelle ruolo di ospite.
Complessivamente fra Conte e Gasperini rintracciamo 11 faccia a faccia in campionato e un bilancio che vede l’oggi mister del Napoli in vantaggio per 7-2 su quello della Roma (numeri cui dobbiamo aggiungere 2 segni X).
Attenzione, il primo scontro diretto andò in scena in cadetteria, vale a dire in B. Era il 2006-2007 e Genoa-Arezzo finì 3-0.
Conte è OK contro la Roma dal 2013-2014, 5 vittorie e 4 pareggi.
Al contrario Gasperini viene da 2 KO di fila negli incroci col Napoli, l’anno scorso con l’Atalanta, nel girone d’andata con la Roma.

PS: l’ultima volta che una squadra di Conte è stata battuta dalla Roma in A? Nel campionato 2012-2013, 0-1 rimediato dalla sua Juventus. Scordavamo… era la 25esima giornata, come quella in programma questo fine settimana!

TUTTI I PRECEDENTI FRA CONTE E GASPERINI IN CAMPIONATO
7 vittorie Conte
2 pareggi
2 vittorie Gasperini
13 gol fatti dalle squadre di Conte
10 gol fatti dalle squadre di Gasperini

TUTTI I PRECEDENTI FRA CONTE E LA ROMA IN CAMPIONATO
7 vittorie Conte
5 pareggi
2 vittorie Roma
24 gol fatti dalle squadre di Conte
11 gol fatti dalla Roma

TUTTI I PRECEDENTI FRA GASPERINI E IL NAPOLI IN CAMPIONATO
13 vittorie Gasperini
6 pareggi
14 vittorie Napoli
47 gol fatti dalle squadre di Gasperini
46 gol fatti dal Napoli

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Sfida da dentro o fuori in Napoli-Roma. Il Romanista: "Una finale" Sfida da dentro o fuori in Napoli-Roma. Il Romanista: "Una finale"
Bivio Maradona. Il Mattino su Napoli-Roma: "Conte-Gasperini, porta per l’Europa" Bivio Maradona. Il Mattino su Napoli-Roma: "Conte-Gasperini, porta per l’Europa"
Antonio Conte-Napoli, quale futuro? Il commento degli opinionisti Antonio Conte-Napoli, quale futuro? Il commento degli opinionisti
Altre notizie Le Statistiche
Parma e Verona uno scontro per pochi realizzatori. Il -10 che fa male ai veneti Parma e Verona uno scontro per pochi realizzatori. Il -10 che fa male ai veneti
Mister Conte ricordi come finì con la Roma alla 25^ del 12/13? Mister Conte ricordi come finì con la Roma alla 25^ del 12/13?
La sestina dell'Udinese, ma il Sassuolo riesce spesso a fare due gol La sestina dell'Udinese, ma il Sassuolo riesce spesso a fare due gol
Con la Juventus finisce il primo campionato di Serie A per mister Chivu Con la Juventus finisce il primo campionato di Serie A per mister Chivu
Cremonese-Genoa di Serie A ricomincia da un 2-2 Cremonese-Genoa di Serie A ricomincia da un 2-2
Il derby d’Italia ha smarrito i gol italiani. Dalle panchine le sorprese al Meazza?... Il derby d’Italia ha smarrito i gol italiani. Dalle panchine le sorprese al Meazza?
I magnifici sette del Napoli con la Roma. Se ci scappa l'1-1 il 15 febbraio... I magnifici sette del Napoli con la Roma. Se ci scappa l'1-1 il 15 febbraio...
Arbitri 25^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato Arbitri 25^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Milan si punta a un grande centravanti: dal sogno Lewandowski a Gabriel Jesus e Vlahovic. Gila un’ipotesi concreta. Per Vicario è sfida tra Inter e Juventus. I nerazzurri “osservano” Ismael Koné
Le più lette
1 Inter-Juventus, le probabili formazioni: Barella gioca, dubbi su Calhanoglu. Out Thuram
2 Milan si punta a un grande centravanti: dal sogno Lewandowski a Gabriel Jesus e Vlahovic. Gila un’ipotesi concreta. Per Vicario è sfida tra Inter e Juventus. I nerazzurri “osservano” Ismael Koné
3 Napoli-Roma, le probabili formazioni: tutto dipende da McTominay, Dybala scalza Soulé
4 Torino-Bologna, le probabili formazioni: Prati e Vlasic puntano una maglia da titolare
5 Lazio-Atalanta, le probabili formazioni: torna Tavares dal 1', Krstovic favorito su Scamacca
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Napoli, assenza pesante contro la Roma: McTominay non recupera. Torna Gilmour
Immagine top news n.1 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 25^ giornata di campionato
Immagine top news n.2 "Altro che Inter-Juve", viaggio alla scoperta del San Valentino che gioca in Prima Categoria
Immagine top news n.3 Khephren Thuram non ce la fa: i convocati di Spalletti per il derby d'Italia tra Inter e Juve
Immagine top news n.4 Lautaro Martinez: "Orgoglioso di essere il capitano dell'Inter. Quanto ho imparato da Milito"
Immagine top news n.5 Inter-Juve, fuori dal campo è cambiato tutto: vecchie nemiche, oggi viaggiano a braccetto
Immagine top news n.6 Chivu ritrova Spalletti: è stato l’allenatore con cui ha giocato di più in carriera e lo difese dai fischi
Immagine top news n.7 Vicario, Celik, McKennie: Inter-Juve non solo sul campo, è derby d’Italia anche sul mercato
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Inter e Juventus con lo stesso obiettivo per l'estate: sarà rivoluzione tra i pali Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Pellegrino blindato dal Parma. Ma in estate sarà davvero così?
Immagine news podcast n.2 Sognando un nuovo Huijsen e Yildiz: chi sono i migliori crack della Juventus
Immagine news podcast n.3 Una giornata di clamorose rivoluzioni sulle panchine di due grandi d'Europa
Immagine news podcast n.4 L'Atalanta ha avuto ragione ancora una volta. Bastava solo aspettare Krstovic
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Evacuo: "Vicenza e Arezzo hanno preso il largo. Nel Girone C c'è più battaglia"
Immagine news Altre Notizie n.2 Como-Fiorentina tra Europa e salvezza "giocata" dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Napoli-Roma, spareggio Champions: il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Serie A, la classifica aggiornata: la Fiorentina aggancia il Lecce, Como insidiato dall'Atalanta
Immagine news Serie A n.2 È un San Valentino tutto viola: la Fiorentina si regala tre punti fondamentali a Como
Immagine news Serie A n.3 Udinese, Runjaic: "Non entro nelle polemiche sul VAR. Rigorista? La gerarchia è chiara"
Immagine news Serie A n.4 Boninsegna: "Inter la più forte da 5 anni. Yildiz con Lautaro farebbe il doppio dei gol"
Immagine news Serie A n.5 Tardelli: "Inter-Juventus finirà 1-1". Boniek: "Nerazzurri favoriti, vinceranno 2-1"
Immagine news Serie A n.6 Adani promuove il Milan di Allegri: "Il risultato di Pisa non vi inganni, gara preparata bene"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Catanzaro-Mantova, le formazioni ufficiali: Nuamah-Liberali dal 1° fra i giallorossi
Immagine news Serie B n.2 Bari-SudTirol, i convocati di Longo: out anche Dickmann e Verreth. C'è Artioli
Immagine news Serie B n.3 Avellino-Pescara, i convocati di Gorgone: ben sei gli assenti, ma torna Bettella
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Massolin lancia il Modena. Bene Sampdoria e Palermo: i risultati al 45°
Immagine news Serie B n.5 Giochisti o risultatisti? Longo: "Diatriba offensiva per entrambe le parti. Tutti vogliono vincere"
Immagine news Serie B n.6 Spezia, Donadoni: "Se non si butta la palla dentro è difficile vincere. Dobbiamo fare meglio"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, il Benevento frena, ma la Salernitana non ne approfitta. Tris Cosenza e Giugliano
Immagine news Serie C n.2 Foggia, Cangelosi: "Comprendo i tifosi che in questo momento sono preoccupati ma..."
Immagine news Serie C n.3 Benevento, Floro Flores: "Non mi piace gufare gli altri, non è nelle mie corde"
Immagine news Serie C n.4 Torna in campo la Serie C: si parte con il Girone C. Il programma completo della 27ª giornata
Immagine news Serie C n.5 La Top 11 del Girone C di Serie C: Picerno, Guadagni tre punti di platino
Immagine news Serie C n.6 La Top 11 del Girone B di Serie C: Arezzo, Chiosa sul discorso promozione diretta
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Cremonese-Genoa, Grifone che in questo 2026 è in modalità Over 4.5
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Parma-Verona, il pari manca da ben 11 anni
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Udinese-Sassuolo, tra le due squadre va di moda l'Over
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Un lampo di Janogy stende il Milan. Festa viola: 1-0 nell'ultimo anticipo di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Girelli e quel sogno di un'esperienza estera mai nascosto. Che ora potrebbe concretizzarsi
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, Tramezzani inizia col piede giusto. Colpo Ternana nello scontro salvezza
Immagine news Calcio femminile n.4 Milan-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Kamczyk ed Eiriksdottir dall'inizio
Immagine news Calcio femminile n.5 Si apre la giornata di Serie A Women: le formazioni di Ternana-Genoa e Como-Sassuolo
Immagine news Calcio femminile n.6 Milan-Fiorentina illumina San Valentino. Il programma della 14ª di Serie A Women
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…