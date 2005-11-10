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Segna sempre Gustavo Varela: 8° gol in 8 partite, il Monza riacciuffa il Napoli

Pierpaolo Matrone
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Pierpaolo Matrone
Oggi alle 21:29Serie A
28.10.2026 21:29Serie A
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© foto di www.imagephotoagency.it

Poco prima della fine del primo tempo il Monza riprende il Napoli grazie alla rete del solito Gustavo Varela, all'ottavo gol in otto partite. Bella azione di Robinson sulla sinistra, cross perfetto per il taglio dell'ex Belenenses che di testa anticipa Rafa Marin e infila alle spalle di Milinkovic-Savic.

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