La stampa napoletana insorge dopo l'errore di Bergamo: "Arbitro disastroso, è la fine del calcio"
"Non l'ha ribaltata l'Atalanta, l'ha ribaltata l'arbitro. Chiffi batte Napoli 2-1. È la fine del calcio. Quanto visto oggi a Bergamo è disgustoso. Una direzione di gara disastrosa". Il giornalista di dichiarata fede partenopea Carlo Alvino è intervenuto sui social dopo il gol annullato a Gutierrez e la successiva sconfitta della squadra di mister Conte a Bergamo.
"Rigore revocato con Var fuori protocollo e gol annullato per fallo inesistente. Bisogna alzare la voce. Lo deve fare De Laurentiis. Subito. Così non va bene. Non si può prendere in giro così tutta la tifoseria napoletana", ha proseguito Alvino sul suo profilo X.
