TMW Cremonese, contratto fino al 2028 per Patrignani e poi prestito al Casarano

Il Casarano è tra le società più attive nelle ultime ore di calciomercato. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il club rossazzurro ha chiuso l’accordo con la Cremonese per l’arrivo del giovane centrocampista Giulio Patrignani.

Il classe 2006 è atteso a Casarano nelle prossime ore e si trasferirà con la formula del prestito secco, scelta che permetterà al giocatore di accumulare minuti ed esperienza in un contesto competitivo. Prima della partenza, però, Patrignani prolungherà il proprio contratto con la Cremonese, firmando un rinnovo fino al 30 giugno 2028, a conferma della fiducia del club grigiorosso nelle sue qualità e nel suo percorso di crescita.

Per il Casarano si tratta di un innesto in prospettiva, ma anche di un’operazione che può dare subito freschezza e qualità alla mediana. Patrignani è considerato uno dei profili più interessanti del vivaio lombardo e l’approdo in rossazzurro rappresenta un passaggio importante per il suo sviluppo, con la possibilità di misurarsi con il calcio dei “grandi”.