Parma-Juventus, le formazioni ufficiali: subito titolare Nicolussi. Torna David, c'è Conceiçao
Di seguito le formazioni ufficiali di Parma-Juventus, match valevole per la ventitreesima giornata di Serie A. Carlos Cuesta lancia subito Nicolussi titolare a centrocampo insieme a Keita e Bernabé. Davanti, alle spalle di Pellegrini, sia Ondrejka che Oristanio.
Dall'altro lato Luciano Spalletti rilancia David al centro dell'attacco. Alle sue spalle Conceiçao la spunta su Miretti e completa il terzetto con Yildiz e McKennie. Per il resto tutto confermato. Di seguito i due schieramenti.
PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Troilo, Circati, Valeri; Keita, Nicolussi, Bernabè; Oristanio, Ondrejka; Pellegrino
JUVENTUS (4-2-3-1); Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, McKennie, Conceicao; David.
