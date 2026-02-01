Serie A, 23^ giornata LIVE: David parte dal 1', Milan con Leao e Nkunku
Probabili formazioni e ultime dai campi, raccolte dai corrispondenti di TMW, in merito alla 23^ giornata di Serie A:
LAZIO-GENOA 3-2 - Il tabellino
Marcatori: 11’ st rig. Pedro (L), 17’ st Taylor (L), 22’ st rig. Malinovskyi (G), 30’ st Vitinha (G), 45’+10’ st rig. Cataldi (L)
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Pellegrini (37’ st Nuno Tavares); Taylor (37’ st Dele-Bashiru), Cataldi, Basic; Isaksen (42’ st Noslin), Maldini (28’ st Raktov), Pedro (28’ st Cancellieri). A disp.: Motta, Furlanetto, Vecino, Rovella, Dia, Belahyane, Hysaj, Lazzari, Zaccagni. Allenatore: Sarri.
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi (42’ st Masini), Frendrup, Ellertsson, Martin (23’ st Messias); Colombo (35’ st Ekuban), Vitinha (36’ st Cornet). A disp.: Leali, Sommariva, Thorsby, Zatterstrom, Onana, Sabelli, Ekhator, Cuenca, Otoa, Celik, Nuredini. Allenatore: De Rossi.
Le pagelle di Lazio-Genoa
PISA-SASSUOLO 1-3 - Il tabellino
Marcatori: 26′ Berardi (S), 46′ pt aut. Caracciolo (P), 51′ Aebischer (P), 57′ Koné (S)
PISA (3-4-2-1): Scuffet; Canestrelli (45′ Loyola), Caracciolo, Bozhinov; Touré, Marin (45′ Leris), Aebischer, Angori (84′ Stengs); Moreo (69′ Sojilkovic), Tramoni; Meister (45′ Durosinmi). A disposizione: Andrade, Guizzo, Hojholt, Akinsanmiro, Coppola, Piccinini, Lorran. Allenatore: Caridi (Gilardino squalificato).
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Matic, Thorstvedt, Koné (73′ Lipani); Berardi (84′ Volpato), Pinamonti (73′ Moro), Laurienté (73′ Fadera). A disposizione: Turati, Zacchi, Paz, Romagna, Coulibaly, Odenthal, Vranckx, Iannoni, Perini, Volpato, Skjellerup. Allenatore: Grosso.
Le pagelle di Pisa-Sassuolo
NAPOLI-FIORENTINA 2-1 - Il tabellino
Marcatori: 11' Vergara (N), 4' st Miguel Gutierrez (N), 12' st Solomon (F)
Ammoniti: Fabbian (F), Buongiorno (N)
Napoli (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo (30' Olivera), Juan Jesus, Buongiorno; Miguel Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara (39' st Giovane), Elmas; Højlund (44' st Lukaku). A disposizione: Contini, Ferrante, Lukaku, Giovane, Beukema, De Chiara. All.: Conte
Fiorentina (4-3-3): de Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens (25' st Parisi); Fabbian (1' st Mandragora), Fagioli, Brescianini (25' st Ranieri); Solomon (25' st Kean), Piccoli, Gudmundsson (33' st Fazzini). A disposizione: Lezzerini, Christensen, Harrison, Ndour, Fortini, Kouadio, Balbo. All.: Vanoli
Le pagelle di Napoli-Fiorentina
CAGLIARI-HELLAS VERONA 4-0 - Il tabellino
Marcatori: 35' Mazzitelli (C), 48' pt Kılıçsoy (C), 39' st Sulemana (C), 45' st Idrissi (C)
Espulsi: Sarr (H)
Cagliari (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Luperto; Palestra (41' st Zappa), Adopo, Gaetano, Mazzitelli (22' st Sulemana), Obert (34' st Idrissi); Kılıçsoy (22' st Borrelli), Esposito (41' st Pavoletti). A disposizione: Sherri, Ciocci, Deiola, Rodriguez, Dossena, Liteta, Trepy, Luvumbo, Albarracin. All.: Pisacane
Hellas Verona (3-5-2): Perilli; Slotsager, Nelsson, Valentini; Lirola (12' st Mosquera), Harroui (12' st Al-Musrati), Gagliardini (28' Lovric, 37' st Niasse), Bernede (12' st Suat Serdar), Frese; Sarr, Orban. A disposizione: Montipò, Toniolo, Oyegoke, Bradaric, Ebosse, Isaac, Cham. All.: Zanetti
Le pagelle di Cagliari-Hellas Verona
TORINO-LECCE 1-0 - Il tabellino
Marcatori: 29' Adams (T).
Torino (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Ilkhan (25' st Prati), Casadei (25' st Anjorin), Lazaro (25' st Obrador); Adams (44' st Njie), Zapata (32' st Kulenovic). A disp.: Israel, Siviero, Perciun, Dembélé, Tameze, Gabellini. All.: Baroni
Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, T. Gabriel (20' st Gaspar), Siebert, Gallo; Ramadani (44' st Ngom), Coulibaly; Pierotti (32' st N'Dri), Gandelman (20' st Banda), Sottil (32' st Sala); Cheddira. A disp.: Bleve, Samooja, Jean, Ndaba, Perez, Fofana, Kovac, Sala, Stulic. All.: Di Francesco
COMO-ATALANTA 0-0 - Il tabellino
Espulsi: Ahanor (A).
Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone (13’ st Rodriguez), Da Cunha (43’ st Sergi Roberto), Vojvoda (1’ st Addai, 35’ st Kuhn), Nico Paz, Baturina; Douvikas (13’ st Morata). A disp.: Tornqvist, Vigorito, van der Brempt, De Paoli, Moreno, Diego Carlos, Caqueret. All.: Fabregas
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere (15’ st Krstovic), Zalewski (1’ st Bellanova, 41’ st Kossounou); Scamacca (18’ pt Sulemana). A disp.: Sportiello, Rossi, Kolasinac, Hien, Pasalic, Samardzic, Musah, Raspadori. All.: Palladino
CREMONESE-INTER - Le formazioni ufficiali
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Folino; Pezzella, Maleh, Grassi, Zerbin, Ceccherini; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Nicola.
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Sucic, Dimarco; Esposito, Lautaro. Alleantore: Chivu.
PARMA-JUVENTUS - Domenica 1 febbraio, ore 20.45
PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato (C), Troilo, Circati; Britschgi, Bernabé, Estevez, Keita, Valeri; Oristanio, Pellegrino. Allenatore: Cuesta.
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao. McKennie, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.
UDINESE-ROMA - Lunedì 2 febbraio, ore 20.45
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Solet, Kristensen, Bertola; Ehizibue, Karlstrom, Miller, Zemura; Ekkelenkamp, Atta; Davis. Allenatore: Runjaic.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, El Aynaoui, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini.
BOLOGNA-MILAN - Martedì 3 febbraio, ore 20.45
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Vitik, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro.
Allenatore: Italiano
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. Allenatore: Allegri.