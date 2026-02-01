TMW Juventus attivissima sul mercato. Fatta per Holm, al Bologna va Joao Mario: le formule

La Juventus si sta dimostrando attivissima in queste ultime ore di mercato. Dopo aver preso in prestito Jeremi Boga dal Nizza e essersi assicurata due giovani prospetti della Next Gen come Adin Licina e Justin Oboavwoduo, è pronta a chiudere anche per lo scambio di prestito con il Bologna che porterà in Emilia Joao Mario e sotto la Mole Emil Holm.

Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, il terzino svedese nelle prossime ore è atteso a Torino per le visite mediche e la firma sul contratto. Accordo tra le due società raggiunto sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Fa invece il percorso inverso Joao Mario, che se ne andrà alla corte di Vincenzo Italiano in prestito secco.