TMW Rugani dalla Juve alla Fiorentina: accordo fatto. Tutti i dettagli del prestito e del riscatto

Daniele Rugani sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. A meno di cose clamorose sarà il classe 1994 il rinforzo in difesa per Paolo Vanoli con il club viola che ha trovato l'accordo con la Juventus sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo nel caso in cui la Fiorentina dovesse centrare la salvezza in questa stagione.

Per quel che riguarda le cifre, secondo quanto raccolto da TMW, il club gigliato verserà 500 mila euro nelle casse della Juve per il prestito fino al termine del campionato mentre in caso di riscatto la cifra pattuita è di due milioni di euro, che saranno pagati dalla Fiorentina al termine della stagione, nel momento dell'acquisto a titolo definitivo.