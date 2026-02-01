7 milioni, la Coppa Italia e quasi 50 presenze: com'è andata l'avventura al Bologna di Holm

Emil Holm è arrivato a Torino per sostenere le visite mediche al J Medical, primo passo formale verso il suo passaggio alla Juventus. L’esterno difensivo svedese è pronto a lasciare il Bologna con la formula del prestito con diritto di riscatto, all’interno di un’operazione che porterà Joao Mario in rossoblù in prestito secco. Un trasferimento che chiude l’esperienza emiliana di Holm dopo aver avuto un rendimento piuttosto costante, senza picchi mediatici ma con numeri e prestazioni quasi sempre utili alla causa.

Acquistato a titolo definitivo dai rossoblù il 28 giugno 2024 per circa 7 milioni di euro, Holm in questa stagione ha totalizzato 19 presenze complessive, con 1 gol e 5 assist in 1240 minuti giocati. Guardando all’intera parentesi bolognese, il bilancio parla di 48 presenze, 2 gol e 6 assist, con la soddisfazione della vittoria della storica Coppa Italia.

Il profilo di Holm, del resto, era seguito dalla Juventus già dai tempi dello Spezia, quando si era messo in luce per corsa, struttura fisica e propensione offensiva. A Bologna ha confermato tutte queste qualità, aggiungendo però anche un'importante crescita tattica grazie agli insegnamenti di mister Italiano. Ora per lui si apre una nuova sfida: salire ulteriormente di livello, giocarsi le proprie carte in un contesto più competitivo e provare a ritagliarsi spazio agli ordini di Spalletti.