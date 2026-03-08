Cremonese, dura poco la gioia per il 2-2: annullato il gol a Payero per fallo di mano
La Cremonese completa la rimonta ai danni del Lecce, o almeno così sembra per qualche istante. Siamo a 3 minuti dal novantesimo, quando Bonazzoli pennella un pallone in area: ennesima sponda da parte di Djuric per Payero, che non sbaglia a tu per tu con Falcone. Dopo il check del Var, però, la rete viene annullata per fallo di mano commesso dal centrocampista ex Udinese. Sospiro di sollievo per il Lecce, che resta avanti 2-1.
