Cremonese, Nicola: "Ci mancano soluzioni. Mercato? Spesso le cose si fanno all'ultimo"

Al termine di Sassuolo-Cremonese, sfida della 22ª giornata di Serie A vinta 1-0 dai neroverdi, mister Davide Nicola è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni.

Anche oggi la Cremo ha faticato nel trovare il gol…

“Nei primi dieci minuti non siamo riusciti ad avere il tempo giusto nelle uscite in pressione. Contro squadre che giocano così prevediamo certe uscite e possiamo anche posizionarci a quattro, non ci sono venute e quindi abbiamo giocato a tre pagando dazio su una ripartenza. Non siamo stati abili a non prenderla, fa parte del gioco, poi però ci siamo messi con l’unico uomo offensivo disponibile e i ragazzi hanno fatto la partita. In questo momento non abbiamo la continuità che ci permette di fare piccoli passi in maniera continua. All’andata abbiamo trovato noi l’episodio decisivo, oggi l’ha trovato il Sassuolo. In questo momento abbiamo poche soluzioni e poca continuità in ciò che produciamo, questo si traduce in più difficoltà nelle trame di gioco. Non sono scontento della partita di oggi, siamo stati più coraggiosi rispetto alla settimana scorsa e mi dispiace per il gol concesso su ripartenza. Lo accettiamo e guardiamo avanti con entusiasmo, viviamo un momento di difficoltà ma bisogna andare avanti con dedizione per raggiungere il nostro obiettivo”.

Come sta Collocolo?

“Ha sentito una fitta o qualche aderenza e nei prossimi giorni valuteremo l’entità. Questo è un problema perché in quel reparto non abbiamo alternative e stiamo cercando di inventarcele. Tra una settimana finirà il mercato, sappiamo cosa vogliamo e quali soluzioni dare alla rosa. Bisogna essere lucidi, sereni e tranquilli”.

Quali sono le condizioni degli indisponibili?

“Moumbagna ha avuto un contrattempo che può capitare a tutti, poi numericamente facciamo fatica ma le partite su possono comunque fare come abbiamo visto oggi. Manteniamo l’entusiasmo alto e crediamo in ciò che si fa, non aspettarsi difficoltà sarebbe stato troppo”.

Sarebbe stato meglio aspettare qualche giorno prima di salutare Vazquez?

“Lui ci ha salutato e lo abbiamo salutato in una maniera incredibile perché è un uomo straordinario. Non possiamo anteporre le esigenze familiari a quelle dell’atleta, tornerà in patria e dobbiamo accettarlo per quello che ha dato alla società e a noi”.

Quale fase dell’azione che ha portato al gol di Fadera l’ha irritata di più?

“Io accetti gli errori tecnici. Noi stiamo sperimentando adesso certi momenti e l’impegno di certe partite per via delle defezioni, del bisogno di fare punti… I momenti capitano a tutte le squadre, noi cerchiamo di lavorare sulla mentalità: serve giocare sempre con aggressività. Un conto è la prudenza, l’altro è la strafottenza. Accetto gli errori, dopo i primi dieci minuti anche i numeri sono cambiati, oggi non abbiamo creato poco. Forse qualche errore è dovuto alla posizione di qualche giocatore, ma la voglia di non mollare mai ti porta avanti e anche oggi abbiamo dimostrato di essere competitivi. Definiamo la rosa e recuperiamo gli indisponibili per poi andare avanti”.

Quali caratteristiche cercherete sul mercato?

“Noi sappiamo perfettamente chi ci serve, ma i tempi del mercato non li decide mai un allenatore e a volte nemmeno un direttore. Spesso le cose si fanno all’ultimo, nelle ultime tre partite ci siamo dovuti adattare. Per la partita fatta oggi potevamo strappare un altro punto e ci avrebbe permesso di fare un passo in avanti. Ora c’è una settimana nella quale dobbiamo definire la seconda parte di stagione, siamo tutti uniti. Non mettiamo fretta”.

Il possesso palla può essere un’arma in più in vista delle prossime sfide per confermare l’inizio di stagione da squadra rivelazione?

“Non ci interessa l’etichetta, siamo solo una squadra che vuole raggiungere il proprio obiettivo finale. C’è chi dimostra i propri valori prima e chi dopo, dobbiamo mantenere l’entusiasmo consapevoli che i momenti difficili ci sono per chi lotta per un obiettivo come il nostro. Per questo non bisogna cadere in eccessivi entusiasmi né scoraggiarsi quando i risultati non arrivano. Una realtà come la nostra deve avere questa grande forza a partire dal sottoscritto. Sappiamo che è difficile ma che uniti ce la possiamo fare”.