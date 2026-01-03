Cremonese, Nicola: "Non vogliamo sentirci inferiori agli altri. Ambiamo alla perfezione"

Nel corso della conferenza stampa della vigilia della gara contro la Fiorentina, Davide Nicola, tecnico della Cremonese, ha fatto anche un bilancio del suo 2025: "Mi fa piacere ricevere questa domanda, sono soddisfatto dell’approccio che ho avuto nei confronti dell’ambiente e spero che viceversa sia lo stesso. Qui c’è unità d’intenti e una percezione simile, ciò che mi motiva e mi spinge è riuscire a raggiungere l’obiettivo che abbiamo in testa: questo ambiente ha potenzialità di crescita e serve farlo in maniera misurata, ponderata e raggiungendo l’obiettivo prefissato. Io vivo per questo e ho la fortuna di lavorare in un ambiente che mi fa sentire a mio agio”.

Nel mese di gennaio sfiderete tante dirette concorrenti. Come ci si prepara a questo ciclo di partite?

“Fatico a proiettarmi in un lasso di tempo così lungo e non è questione di scaramanzia. Siamo una squadra che sta cercando di fare un percorso in cui non vogliamo sentirci inferiore agli altri, ma sulla carta chiunque potrebbe essere pari o superiore a noi. Non è una sensazione di impotenza, ma di realismo, perché in Serie A ogni squadra può mettere in difficoltà chiunque e diventa fondamentale preparare le partite concentrando le energie necessarie di settimana in settimana sul singolo avversario. Ad oggi è il momento di spingere, quello votato alla ricerca di un ulteriore miglioramento”.

Quella di domani è una partita delicata per tanti fattori.

“Il nostro focus è al 100% su di noi, come ho detto ad inizio conferenza. Non c’è una partita nella quale non siamo svantaggiati, ma noi abbiamo l’ardore e il senso di realismo di sapere che chiunque può esserci superiore. Se i ragazzi hanno ottenuto quello che stanno ottenendo sin qui è per la strategia e applicazione che hanno dimostrato, mostrando le proprie qualità: sono le idee, l’applicazione e il coraggio che riesci a dimostrare a fare la differenza. Sappiamo perfettamente dove andremo a giocare, sfidiamo una squadra qualitativa e vogliamo dimostrare di essere competitivi su campi così difficili. Abbiamo un gruppo di ragazzi intelligente e applicato, essere perfetti è difficile, ma noi dobbiamo ambire a quello, perché ci porta al miglioramento. Dobbiamo muoverci su questa strada e concentrarci su ciò che vogliamo dimostrare quotidianamente”.

