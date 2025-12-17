Da Morandi a Baggio, da Cremonini a Materazzi: quanti vip a Riad per la Supercoppa

Non è solo una questione di campo o di trofei: da oggi il baricentro del calcio italiano si sposta a Riad, dove andrà in scena la Supercoppa Italiana. Una vetrina internazionale che mescola sport, spettacolo e strategia, con la Lega Serie A pronta a esportare il proprio prodotto in uno dei mercati chiave del presente e del futuro.

L’attesa è per Napoli-Milan, semifinale già sold out, e per Bologna-Inter, gara per la quale restano ancora biglietti disponibili. Non ci sarà l’inno nazionale affidato a una star internazionale, ma la colonna sonora parlerà italiano: salvo sorprese, toccherà a Gianni Morandi aprire la rassegna musicale e, in caso di finale del Bologna, anche a Cesare Cremonini.

A rappresentare l’Italia calcistica non mancheranno figure istituzionali: il ct Gennaro Gattuso e il capo delegazione Gianluigi Buffon saranno presenti, insieme a un ricco parterre di Legends. Marco Materazzi sarà a Riad già dalle semifinali, mentre per la finalissima è atteso un vero e proprio tuffo nella storia azzurra: da Roberto Baggio, il più atteso, a Alessandro Del Piero, passando per Bonucci, Candela, Capello, Ferrara, Panucci e Vieri.

Non solo spettacolo. La Lega Serie A, in collaborazione con il Ministry of Sport, ha promosso iniziative dedicate all’inclusione delle persone con disabilità sensoriali, che accompagneranno tutte le gare. Un segnale chiaro: la Supercoppa non vuole limitarsi a essere un evento globale, ma anche un’esperienza accessibile e condivisa. A scriverlo è il Corriere dello Sport.