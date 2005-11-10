Risultato finale: Como-Juventus 3-0

Una follia di Kolo Muani indirizza una sfida che diventa anche difficile da giudicare: la Juventus, rimasta in 10 contro 11 già dopo 5 minuti, crolla 3-0 al Sinigaglia sotto i colpi di Nico Paz e Douvikas. Il Como fa festa, i bianconeri ancora una volta non riescono a dare continuità alle cose buone viste nelle ultime gare.

Le scelte

Spalletti cambia: fuori sia Alajbegovic che Conceicao e Zhegrova, davanti Kolo Muani e Woltemade nel 3-5-2, con Celik e Cambiaso sulle due fasce, scelti McKennie, Sarr e Koopmeiners in mezzo. Fabregas risponde con Da Cunha, Nico Paz e Baturina dietro a Douvikas, in porta tocca a Butez.

Clamoroso rosso a Kolo Muani

Baturina ci prova subito da fuori: Vicario attento. La partita cambia al 5': Valle trattiene Kolo Muani, che pensa bene di rispondere con uno schiaffo in pieno volto. Giallo allo spagnolo, rosso inevitabile al francese. Spalletti passa al 4-4-1, Woltemade unico riferimento in avanti.

Il Como cerca spazi, Woltemade spreca

Il Como fa girare palla, ma è dura trovare spazi: si prova la soluzione da fuori, una volta con Couto, poi con Nico Paz e Chalobah. Nel mezzo Woltemade ha la palla - datagli da Cambiaso - per spiazzare tutti, ma davanti a Butez manda fuori con lo scavetto.

Due infortuni, Nico Paz colpisce su punizione

Fabregas costretto al doppio cambio al 35': problemi per Milla e Valle, dentro Ricci e Kaiki. Inizia il recupero del primo tempo e Nico Paz fa gol dal lato destro dell'area, su punizione: sorpreso Vicario che para sì il tiro, ma solo dopo che aveva già sorpassato la linea, come segnalato dall'orologio dell'arbitro Mariani.

Colpisce due volte Douvikas

Il Como raddoppia al 63': Douvikas si ritrova il pallone sul piede dopo un tiro ribattuto a Ricci, non si fa pregare il greco che fa 2-0 da pochi passi sulla Juventus. La trama del match diventa sempre di più a senso unico per ovvi motivi, anche se Spalletti inserisce i vari Alajbegovic, Conceicao ed Ekhator al posto di Sarr, Cambiaso e Woltemade. All'80' Nico Paz fa un sombrero a Conceicao, anticipa l'intervento di Bremer passando la palla a Douvikas che, al volo, scarica dal limite dell'area all'angolino per il 3-0.