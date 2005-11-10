Sassuolo, Muric: "Questa volta è andata bene, speriamo di continuare così. Su Lang parata difficile"
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Simone Lorini
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Oggi alle 22:38Serie A
autore Simone Lorini
29.11.2026 22:38Serie A
Il portiere del Sassuolo commenta soddisfatto il clean sheet ottenuto dai suoi nella sfida contro il Napoli
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Arijanet Muric ha parlato a DAZN nel post-partita di Sassuolo-Napoli, terminata a reti inviolate: "La parata più difficile? L'ultima su Lang perché era passata sotto le gambe del difensore". L'ultima occasione del Napoli è stata respinta dal numero uno del Sassuolo. Il tiro era partito in una traiettoria insidiosa.
Il portiere neroverde è soddisfatto per com'è andata la partita e guarda avanti: "Questa volta è andata bene, speriamo di continuare così".
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