Arijanet Muric ha parlato a DAZN nel post-partita di Sassuolo-Napoli, terminata a reti inviolate: "La parata più difficile? L'ultima su Lang perché era passata sotto le gambe del difensore". L'ultima occasione del Napoli è stata respinta dal numero uno del Sassuolo. Il tiro era partito in una traiettoria insidiosa.

Il portiere neroverde è soddisfatto per com'è andata la partita e guarda avanti: "Questa volta è andata bene, speriamo di continuare così".