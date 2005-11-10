Parma, nessuna possibilità di rivedere Cuesta in crociato: esperienza chiusa
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Simone Lorini
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autore Simone Lorini
29.11.2026 22:23Serie A
Il tecnico spagnolo non ha più legami con la società crociata dopo il divorzio della sosta di settembre
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Fabrizio Romano aggiorna circa il futuro della panchina del Parma, ma esclude senza incertezze un ritorno di Carlos Cuesta dalle parti di Collecchio: durante la prima sosta infatti le parti hanno deciso di separarsi ed è diverso da un esonero. Quando un allenatore viene esonerato può essere richiamato, ma non è ciò che è successo tra il Parma e lo spagnolo.
Cuesta non ha più legami col Parma, è corteggiato da club esteri
Cuesta e il Parma hanno deciso di prendere cammini separati durante la sosta di settembre, quindi oggi a quanto risulta non c’è alcuna possibilità di rivederlo sulla panchina del Parma. E’ tra l’altro corteggiato da squadre all’estero, e pur con gratitudine e rispetto è concentrato su altro.
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