Fabrizio Romano aggiorna circa il futuro della panchina del Parma, ma esclude senza incertezze un ritorno di Carlos Cuesta dalle parti di Collecchio: durante la prima sosta infatti le parti hanno deciso di separarsi ed è diverso da un esonero. Quando un allenatore viene esonerato può essere richiamato, ma non è ciò che è successo tra il Parma e lo spagnolo.

Cuesta non ha più legami col Parma, è corteggiato da club esteri

Cuesta e il Parma hanno deciso di prendere cammini separati durante la sosta di settembre, quindi oggi a quanto risulta non c’è alcuna possibilità di rivederlo sulla panchina del Parma. E’ tra l’altro corteggiato da squadre all’estero, e pur con gratitudine e rispetto è concentrato su altro.