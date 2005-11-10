Serie A, la classifica aggiornata: il Napoli manca l'aggancio alla Juve. Sassuolo terzultimo
Lorenzo Di Benedetto
Pareggio a reti bianche tra Sassuolo e Napoli al Mapei Stadium e occasione fallita per la squadra di Massimiliano Allegri, che ha mancato il momentaneo aggancio alla Juventus al settimo posto. I partenopei hanno raggiunto il Bologna ma rischiano di scivolare addirittura a -11 dalla zona Champions, se il Milan dovesse vincere domani sera contro il Cagliari.
Dall'altra parte punto importante per i neroverdi di Roberto D'Aversa che hanno raggiunto sua l'Udinese che la Fiorentina, restando per adesso al terzultimo posto solo a causa della peggior differenza reti.
La classifica aggiornata di Serie A dopo Sassuolo-Napoli 0-0
Lazio 35 (13 partite giocate)
Inter 32 (13)
Roma 30 (12)
Milan 27 (12)
Como 26 (12)
Frosinone 23 (13)
Juventus 21 (12)
Bologna 19 (13)
Napoli 19 (13)
Cagliari 16 (12)
Genoa 16 (13)
Atalanta 15 (12)
Torino 14 (13)
Monza 10 (12)
Lecce 10 (12)
Fiorentina 9 (13)
Udinese 9 (13)
Sassuolo 9 (13)
Parma 8 (13)
Venezia 7 (13)