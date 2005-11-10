Juventus a picco: Nico Paz per Douvikas, meraviglia per il 3-0 all'80' a Como
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Daniele Najjar
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Oggi alle 22:27Serie A
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29.11.2026 22:27Serie A
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Sombrero di Nico Paz su Conceicao, colpo di testa ad anticipare Bremer, arriva Douvikas che al volo dal limite dell'area scarica all'angolino: il Como chiude il match all'80' contro la Juventus portandosi sul 3-0.
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