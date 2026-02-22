Live TMW Parma, Cuesta: "Dobbiamo pagare questo prezzo: mi aspetto che domani tutti lavorino bene"

Carlos Cuesta, allenatore del Parma, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Como, recupero della 24esima giornata di Serie A. Segui le sue dichiarazioni in diretta con il live testuale su TMW.

Tre vittorie di fila...

"Sono soddifatto del processo, della mentalità di questi ragazzi, della capacità che hanno avuto di ribaltare le difficoltà dopo due sconfitte di fila e gli otto gol presi. Questa è la linea che dobbiamo mantenere nel periodo che manca, che è tantissimo. Oggi è una serata per godere, ma domani si va a lavorare, perché venerdì c'è il Cagliari e dobbiamo fare molti punti".

Ottima gara di Troilo.

"Ne ha fatte altre, come a Napoli. Ma tutti i giocatori stanno facendo bene. Noi diamo loro una mano a svilupparsi".

Cosa ti rende più fiero di questo percorso?

"Ripeto: la mentalità del gruppo, che fa la differenza. Dobbiamo, però, restare lucidi. E lavorare bene. Dobbiamo pagare questo prezzo: mi aspetto che la squadra lavori molto bene domani".

Si aspettava questo tipo di partita?

"Non ho parlato con i ragazzi, questo era un momento loro. Sapevamo che affrontavamo il Milan, una squadra con grandissima qualità individuale e collettivo: hanno dinamiche molto difficili da difendere, sia con le verticalizzazioni, che con le ripartenze, che con i cross e, quando hai la palla, era difficile trovare spazi. Sapevamo che dovevamo difendere e altri momenti in cui potevamo alzare il baricentro. Abbiamo anche creato dalle parti di Maignan, su una di questa abbiamo fatto gol".

Il lavoro del Parma è stato facilitato dall'assenza di una punta vera del Milan?

"Assolutamente no. Sono due dinamiche diverse, su cui è difficile difendere. Noi siamo stati bravi a difendere, facendo le giuste letture".

Un pensiero finale.

"Prima di finire, i nostri pensieri sono con Ruben Loftus-Cheek: ci hanno detto che si è fatto male e speriamo possa recuperare il prima possibile e che possa essere in campo ad aiutare il Milan"