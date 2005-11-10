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La curva dell'Atalanta: "Vicini nei momenti duri e in quelli migliori, fuori i cog***ni"TMW
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Daniele Najjar
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05.11.2026 19:52Serie A
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"Vicini nei momenti duri e in quelli migliori. Forza Atalanta, fuori i coglioni": questo lo striscione comparso nella curva dell'Atalanta nel corso della sfida contro il Kairat Almaty. Un messaggio dato alla squadra di Sarri nel momento di difficoltà.
Fonte: Filippo Davide Di Santo
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