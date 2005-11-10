Conference League, i parziali delle gare delle 21: Brighton bloccato in Spagna
Tommaso Maschio
Si sono conclusi i primi tempi delle gare di Conference League in programma alle ore 21:00. Il Brighton resta bloccato in Spagna contro il Getafe andando al riposo sullo 0-0. Stesso risultato anche fra St. Truiden e Brann. In Grecia brillano i calciatori italiani: il Panathinaikos infatti va in vantaggio con Calabria, ma il CSKA Sofia pareggia con Almeida su assist di Sensi. Vola il Lugano in casa contro lo Zalgiris (3-0), mentre il Monaco chiude la prima frazione avanti di una rete sul Nordjaelland.
I parziali delle gare delle 21
Copenaghen-Iberia 2-1
19’ rig. Elyounoussi (C), 22’ Carrizo (C), 30’ Dzagania (I)
Getafe-Brighton 0-0
Lugano-Kauno Zalgiris 3-0
11’ Cimignani, 24’ Alioski, 32’ Dos Santos
Monaco-Nordjaelland 1-0
33’ Detourbet
Panathinaikos-CSKA Sofia 1-1
41’ Calabria (P), 43’ Almeida (C)
Riga-Jablonec 1-0
35’ rig. Reginaldo Ramires
St-Truiden-Brann 0-0
Twente-Pafos 0-1
40’ Lele
Universitatea Craiova-Egnatia 2-0
24’ Cicaldau, 32’ Bancu
I finali delle 18.45
Aarhus-Braga 0-0
Atalanta-Kairat Almaty 1-1
53' Gual (K), 82' Krstovic (A)
KuPS-Gent 0-0
Lincoln-Hajduk Spalato 1-0
89' autogol Hadzikadunic (L)
Midtjylland-Ajax 1-6
9' Arokodare (A), 28' Etim (M), 52' Arokodare (A), 59' Wijndal (A), 67' Klaassen (A), 74' Gloukh (A), 82' Marcos Leonardo (A)
Mjalby-Borac Banja Luka 2-0
54' Bergstrom (M), 88' Enggaard (M)
Stella Rossa-Inter Escaldes 1-1
62' Arellano (I), 80' Lucic (S), 90'+2 autogol J.Diaz (S)
Thun-Hearts 3-1
22' autogol McCart (T), 34' Labeau (T), 57' Dursun (T), 82' Findlay (H)
Trabzonspor-Friburgo 0-1
14' Kubler (F)