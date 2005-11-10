Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Atalanta, Scalvini: "Pesa tanto, dobbiamo ripartire dall'atteggiamento e pedalare"

autore
Andrea Carlino
Oggi alle 21:38Serie A
autore Andrea Carlino
05.11.2026 21:38Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Nuovo passo falso casalingo per l'Atalanta, che tra le mura amiche della New Balance Arena non va oltre l'1-1 contro i kazaki del Kairat Almaty nel terzo turno di Conference League.

In un momento segnato da numerose defezioni e da una evidente flessione fisica, la squadra di Sarri subisce lo svantaggio a inizio ripresa firmato da Gual al 53'. La reazione dei nerazzurri produce soltanto il pareggio dell'82' firmato dal neoentrato Krstović, abile a sfruttare un'indecisione di Anarbekov, e l'assalto finale non basta a conquistare i tre punti.

Ai microfoni di Sky Sport, il difensore nerazzurro Giorgio Scalvini ha analizzato il momento difficile della Dea, arrivata a quota 4 punti in classifica.

È finita con un pareggio: inseguivate un riscatto che non c'e stato. Ci spieghi cosa non va?
"Adesso su due piedi così non è facile. In settimana ci siamo parlati, perché dopo la partita contro il Parma bisognava riscattarsi. Forse abbiamo parlato fin troppo e bisogna fare i fatti. Oggi si doveva andare meglio, però lo spirito e l'atteggiamento erano quelli giusti da parte di tutti, c'era la voglia di far bene. Sicuramente dovevamo fare meglio, ma l'atteggiamento è quello giusto."

Quanto pesa questo trend negativo?
"Pesa tanto. È chiaro che si possono fare molti discorsi, ma quello che conta sono i tre punti e questo ce l'abbiamo sicuramente in testa. Il mister ci ha chiesto di entrare in campo liberi, però è ovvio che vogliamo riscattarci e far bene: è un trend che dobbiamo cambiare assolutamente."

Quanto pesano questi risultati anche in vista della prossima trasferta di domenica a Monza, fondamentale per cercare di risollevarsi, al netto dei tanti alibi e degli infortunati?
"Dobbiamo riscattarci e ripartire da quello che è stato l'atteggiamento, soprattutto nel secondo tempo. Abbiamo preso un gol sicuramente evitabile, però l'atteggiamento era quello giusto di una squadra vogliosa e grintosa: è da questo che dobbiamo ripartire. Come gruppo dobbiamo stare molto uniti tra di noi e adesso bisogna solo stare zitti e pedalare."

L'ennesimo gol subito arriva all'inizio del secondo tempo, come è capitato spesso ultimamente: si tratta di un problema di approccio mentale o di cos'altro?
"Ne abbiamo parlato con il mister e tutti abbiamo dato l'approccio giusto per i primi quindici minuti. Poi abbiamo preso un gol su un'imbucata dove dovevamo scappare prima, ma non è che l'approccio fosse sbagliato: è chiaro che tutti vogliamo entrare in campo per far bene. In ogni caso, sono disattenzioni che bisogna assolutamente evitare."

Articoli correlati

Immagine news 1
Fantacalcio, recuperi e assenze in vista della 7ª giornata
Immagine news 2
Atalanta subito in campo verso il Pafos: Scalvini out in attesa degli esami
Immagine news 3
Atalanta, Sarri: "Bellanova sembra non abbia niente di grave. Scalvini da valutare"

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
22:30 Serie A
Che sorpresa Lontani nel Parma, l'ex tecnico Locatelli: "Futuro da top club"
Immagine news 2
22:26 Serie ATMW
TMWFiguraccia del Milan contro il Ferencvaros, lungo discorso di Amorim alla squadra negli spogliatoi
Immagine news 3
22:22 Serie ATMW
TMWL'Atalanta di Sarri pensa troppo: l'allarme lanciato dai giocatori (da settembre)
Immagine news 4
22:17 Serie A
AZ Alkmaar-Juventus, coreografia speciale per i Koopmeiners: "Due fratelli, un amore"
Immagine news 5
22:15 Serie A
Milan, Bartesaghi: "Oggi la nostra peggior partita. Dobbiamo farci un paio di domande"
Immagine news 6
22:12 Serie A
Atalanta, Zalewski: Ne usciamo tutti uniti, indubbiamente è una fase delicata"
Immagine news 7
22:08 Serie ATMW
TMWIl Milan e la presunzione di snobbare il Ferencvaros. Un film già visto negli ultimi anni
Immagine news 8
22:01 Serie A
Il 31 convocati dell'Italia, il Milan va ko e l'Atalanta delude ancora: le top news delle 22
Immagine editoriale di Marco Conterio
14 milioni di euro per il capocannoniere della Champions League. Il miglior colpo dell'ultima estate per soli 6 milioni. Spendere non basta: le incredibili intuizioni del Como sul mercato
Primo piano
Immagine top news n.0 Krstovic evita la figuraccia, ma l'Atalanta non esce dalla crisi: solo 1-1 con il Kairat
Immagine top news n.1 Italia U21, Baldini convoca 26 calciatori: prima chiamata per Pessina, Kouadio e Inacio
Immagine top news n.2 Prima volta con l'Italia per Liberali, Cisse, Lontani e Cassano. Ma gli ultimi 2 non faranno tutto il raduno
Immagine top news n.3 Mancini sorprende come al solito: i 31 convocati dell'Italia. In quattro all'esordio
Immagine top news n.4 Lo Schiavo entra a far parte dell'Inter: è il nuovo Director of Football Development
Immagine top news n.5 Chi ha rottamato chi? Cristiano Ronaldo dice addio alla Nazionale. O forse Jorge Jesus....
Immagine top news n.6 Parma, su Mikolajewski c’è sempre il Torino. Per la difesa resta in piedi l’ipotesi Oppie
Immagine top news n.7 Amatucci si è preso la Liga. È nel mirino sia della Juventus che del ct Mancini
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Cosa faranno il Milan e la Juventus nel calciomercato di gennaio
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Prima rinato, poi nel baratro: Porto e Lazio saranno decisive per Allegri?
Immagine news podcast n.2 Dimarco vuole rimanere all'Inter. Ma anche Calhanoglu e Thuram: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 L'emigrante che ha fatto gavetta o il colpo da record: chi al posto di Raimondo?
Immagine news podcast n.4 C'è la fila per Varela. Il Monza riuscirà a tenerlo a gennaio?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Brambati: "Allegri via dal Napoli? Allora ADL deve pensare anche a Manna"
Immagine news Serie A n.2 Napoli, per Allegri è già scaduto il tempo? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Cagni sull’Atalanta: “Momento delicato. Sarri? Lo vedo demoralizzato e in difficoltà”
Serie A
Immagine box news Serie A Che sorpresa Lontani nel Parma, l'ex tecnico Locatelli: "Futuro da top club"
Immagine box news Serie A Figuraccia del Milan contro il Ferencvaros, lungo discorso di Amorim alla squadra negli spogliatoi
Immagine box news Serie A L'Atalanta di Sarri pensa troppo: l'allarme lanciato dai giocatori (da settembre)
Immagine box news Serie A AZ Alkmaar-Juventus, coreografia speciale per i Koopmeiners: "Due fratelli, un amore"
Immagine box news Serie A Milan, Bartesaghi: "Oggi la nostra peggior partita. Dobbiamo farci un paio di domande"
Immagine box news Serie A Atalanta, Zalewski: Ne usciamo tutti uniti, indubbiamente è una fase delicata"
Serie B
Immagine box news Serie B Cesena, sospiro di sollievo per Diamanti: Shpendi torna ad allenarsi con il gruppo
Immagine box news Serie B Cesena, è addio con il direttore generale Di Taranto. Risolto consensualmente il contratto
Immagine box news Serie B Vicenza, Costa: "Siamo un'unica cosa con mister e società. Le cose cambieranno"
Immagine box news Serie B Mantova, Tomasevic: "Sappiamo della rivalità col Verona. Daremo il massimo per i tifosi"
Immagine box news Serie B Cheddira: "Benevento derby sentitissimo. Abbiamo vinto gli ultimi due, vogliamo ripeterci"
Immagine box news Serie B Mantova-Hellas Verona, la Curva Te annuncia lo sciopero di 15' nel primo tempo
Serie C
Immagine box news Serie C Barletta in vendita? La smentita di Romano: "Tutte fandonie, spazziamo via queste voci"
Immagine box news Serie C Ravenna, scatta il conto alla rovescia per il Ronaldinho Day: ecco i prezzi dei biglietti
Immagine box news Serie C Durmisi: "Giocare con la Juve non è come farlo per un altro club. Sogno la prima squadra"
Immagine box news Serie C "Se rinasco voglio fare il questore o il prefetto", il tecnico Lucarelli multato di mille euro
Immagine box news Serie C Ronaldinho come Jordan e Schumacher: le leggende dello sport che hanno detto no al ritiro
Immagine box news Serie C Passi avanti per la cessione del Bari? Il club invia al comitato di garanzia nuovi documenti
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto AZ-Juventus
Immagine box news Pronostici Pronostico Milan-Ferencvaros, Amorim vuole tornare a sorridere anche in Europa
Immagine box news Pronostici Pronostico Porto-Napoli, ultima chiamata per Allegri?
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Tre italiane alla caccia del titolo negli USA: sono Bonansea, Di Guglielmo e Cantore
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin: "Conosciamo bene Danimarca e Galles. Cercheremo di vincerle tutte"
Immagine box news Calcio femminile Nations League, l’Italia può sorridere: Danimarca, Islanda e Galles le avversarie
Immagine box news Calcio femminile Oggi il sorteggio della Nations League: la migliore e la peggiore ipotesi per l'Italia
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, Roma a punteggio pieno: la Juventus passa a Firenze, Inter seconda
Immagine box news Calcio femminile I talenti italiani brillano all’estero: primi gol per Dragoni in Inghilterra e Caruso in Spagna
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il Modena dei miracoli, nel mito con l'Albania: la storia di Gianni De Biasi
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo, grazie Kimi: il giorno in cui l'Italia è tornata sul tetto della Formula 1
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
5 novembre 2008, il Real Madrid ospita la Juventus. E Del Piero si prende una standing ovation
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, recuperi e assenze in vista della 11ª giornata
Sportissimo
Newsticker
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio