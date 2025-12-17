Per la Fiorentina arriva la Conference: le ultime dal Viola Park. E oggi torna a parlare Vanoli

Con una situazione drammatica per quanto riguarda il campionato (ultimo posto solitario in classifica), la Fiorentina è chiamata all'ennesimo sforzo in Conference League: domani infatti i viola saranno ospiti del Losanna nella sesta ed ultima gara della League Phase (al momento, la squadra di mister Vanoli è a 9 punti, in undicesima posizione).

Lo stesso Paolo Vanoli - confermato sulla panchina almeno fino alla prossima gara contro l'Udinese - ha diretto stamani il consueto allenamento di rifinitura, alla vigilia della partita, presso il Viola Park: gli assenti - riporta Firenzeviola.it - sono i soliti, ovvero Fazzini e Gosens, mentre Fagioli ha svolto regolarmente l'intera seduta.

Per quanto riguarda il programma odierno, alle 17.30 presso la sala stampa dello Stade de la Tuiliere parlerà l'allenatore del Losanna, Zeidler, mentre un'ora più tardi - alle ore 18.30 - sempre presso la sala stampa de la Tuiliere si terrà come da protocollo UEFA la conferenza stampa di Vanoli (e di un calciatore della Fiorentina). Di fatto interrompendo il silenzio stampa iniziato dalla società immediatamente dopo la sconfitta interna in campionato contro l'Hellas Verona.