"Un'ode al calcio", "Kvaradona": le prime pagine in Europa celebrano PSG-Bayern
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Non solo in Germania ed in Francia, ma un po' in tutta Europa e nel mondo si celebra questa mattina lo spettacolare 5-4 fra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Un 5-4 con mille emozioni quello vissuto nella prima semifinale d'andata d'andata di Champions League, che ha lasciato a bocca aperta in tanti Paesi.
L'Equipe in Francia in prima pagina lo celebra con un titolo eloquente: "Football total". Le Figaro sottolinea la prova dell'ex Napoli Kvaratskhelia, fra gli altri: "Kvaradona magique, Dembele geniale, Neves infaticabile". Anche in Spagna lo spettacolo è stato apprezzato: "Un'ode al calcio", scrive il quotidiano iberico Sport oggi in edicola.
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