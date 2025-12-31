Real Madrid, Mastantuono non ha convinto ma la fiducia del club è intatta: palla a Xabi Alonso

Il Real Madrid aveva deciso di puntare forte su Franco Mastantuono, anticipando la concorrenza per portarlo al Bernabéu subito dopo il compimento dei 18 anni. Dopo poco più di una stagione in prima squadra con il River Plate, il talento argentino è sbarcato in Europa con grandi aspettative, ma l’adattamento al calcio madridista si sta rivelando più complesso del previsto.

All’inizio la fiducia non è mancata. Xabi Alonso lo ha schierato titolare in nove delle prime quattordici partite stagionali, lasciandolo in panchina senza minutaggio solo in due occasioni. Una di queste, però, ha segnato un passaggio delicato nel suo percorso: il Clásico contro il Barcellona, quando Mastantuono non è entrato neppure per un minuto. Una scelta che non è stata digerita dal centrocampista offensivo argentino. Da quel match di fine ottobre, complici anche i problemi di pubalgia, lo spazio si è drasticamente ridotto: appena un minuto in Liga e 66 minuti in Copa del Rey contro il Talavera. Da risorsa centrale a presenza marginale, almeno sul piano dell’impiego.

Nonostante ciò, in casa Real Madrid non ci sono dubbi sul valore del giocatore. Diverse richieste di prestito sono arrivate al club, ma la dirigenza ha chiuso a qualsiasi ipotesi di uscita a gennaio, come ribadito anche da Fabrizio Romano. Il contesto potrebbe però offrirgli nuove chance. L’assenza di Brahim Díaz, impegnato in Coppa d’Africa con il Marocco, apre uno spazio nelle rotazioni offensive. Con la partenza di Endrick verso l’Olympique Lione e nessun intervento previsto sul mercato, Mastantuono resta in rosa e sotto osservazione.

Ora la palla passa a Xabi Alonso: confermare la fiducia iniziale o ridimensionare definitivamente il suo ruolo. Una cosa è certa: il Real non intende rinunciare al talento argentino e il suo futuro, almeno per ora, resta tinto di bianco.