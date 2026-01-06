Ufficiale Arezzo, blindati due giovani talenti: rinnovo fino al 2028 per Sussi e Serban

L’Arezzo continua a investire sui propri giovani e mette al sicuro due pedine di grande prospettiva. Il club amaranto ha infatti ufficializzato il rinnovo, fino a giugno 2028, dei contratti di apprendistato di Samuele Sussi, attaccante classe 2008 cresciuto nel vivaio, e di Francesco Serban, portiere classe 2008 attualmente in forza alla Lodigiani in Serie D.

"L’S.S. Arezzo comunica che Samuele Sussi, attaccante classe 2008 cresciuto nel vivaio, e Francesco Serban, portiere classe 2008 attualmente in forza alla Lodigiani in Serie D, hanno sottoscritto un contratto di apprendistato con scadenza 2028. Sussi, attaccante esterno dotato di velocità, tecnica e capacità di attaccare la profondità, è uno dei prospetti più interessanti del settore giovanile amaranto. Alto 1,80 e destro naturale, può agire sia da ala che da seconda punta, distinguendosi per continuità e margini di crescita. Serban, invece, è un portiere di grande struttura fisica (205 cm). Estremo difensore reattivo e coraggioso, è considerato uno dei profili più promettenti della sua annata nel ruolo. La società esprime soddisfazione per il percorso dei due giovani e conferma la volontà di investire con decisione sui talenti del proprio vivaio e sui migliori prospetti del panorama nazionale".