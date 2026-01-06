Ufficiale
Virtus Entella, Luigi Palomba ceduto in prestito al Forlì fino a giugno
TUTTO mercato WEB
Movimenti di mercato in casa della Virtus Entella. Il difensore centrale classe 2003, Luigi Palomba, è stato infatti ceduto in prestito al Forlì fino alla fine dell'attuale stagione.
Questo il comunicato del club: "La Virtus Entella comunica di aver ceduto il calciatore Luigi Palomba al Forlì a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2026. Buona fortuna Gigi".
Altre notizie Serie C
Editoriale di Raimondo De Magistris Juventus al bivio: sconfessare il grande acquisto estivo o dare fiducia a chi non segna? C'è una soluzione che può mettere tutti d'accordo
Le più lette
2 Juventus al bivio: sconfessare il grande acquisto estivo o dare fiducia a chi non segna? C'è una soluzione che può mettere tutti d'accordo
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Squizzato si presenta: "Volevo rimettermi in gioco. E la Virtus Entella è la scelta giusta per farlo"
Serie C
Colpisce la mano dell'arbitro col cartellino rosso, nervi tesissimi dopo Barletta-Virtus Francavilla
Pronostici
Calcio femminile