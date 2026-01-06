Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Virtus Entella, Luigi Palomba ceduto in prestito al Forlì fino a giugno

Virtus Entella, Luigi Palomba ceduto in prestito al Forlì fino a giugnoTUTTO mercato WEB
© foto di Luca Di Leonardo
Daniele Najjar
Oggi alle 18:04Serie C
Daniele Najjar

Movimenti di mercato in casa della Virtus Entella. Il difensore centrale classe 2003, Luigi Palomba, è stato infatti ceduto in prestito al Forlì fino alla fine dell'attuale stagione.

Questo il comunicato del club: "La Virtus Entella comunica di aver ceduto il calciatore Luigi Palomba al Forlì a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2026. Buona fortuna Gigi".

Articoli correlati
Squizzato si presenta: "Volevo rimettermi in gioco. E la Virtus Entella è la scelta... Squizzato si presenta: "Volevo rimettermi in gioco. E la Virtus Entella è la scelta giusta per farlo"
Entella, obiettivo centrato. A titolo definitivo dal Pescara arriva Squizzato Entella, obiettivo centrato. A titolo definitivo dal Pescara arriva Squizzato
L'Union Brescia tenta di affondare il colpo per Cuppone del Cerignola. Entella alla... L'Union Brescia tenta di affondare il colpo per Cuppone del Cerignola. Entella alla finestra
Altre notizie Serie C
Virtus Entella, Luigi Palomba ceduto in prestito al Forlì fino a giugno UfficialeVirtus Entella, Luigi Palomba ceduto in prestito al Forlì fino a giugno
Colpisce la mano dell'arbitro col cartellino rosso, nervi tesissimi dopo Barletta-Virtus... Colpisce la mano dell'arbitro col cartellino rosso, nervi tesissimi dopo Barletta-Virtus Francavilla
Arezzo, blindati due giovani talenti: rinnovo fino al 2028 per Sussi e Serban UfficialeArezzo, blindati due giovani talenti: rinnovo fino al 2028 per Sussi e Serban
Salernitana, la panchina di Raffaele è ancora a rischio. Se salta, il sogno proibito... TMWSalernitana, la panchina di Raffaele è ancora a rischio. Se salta, il sogno proibito è D'Angelo
Vicenza, Capello: "Non credo che il vantaggio dal 2° posto possa svanire. Anzi..."... Vicenza, Capello: "Non credo che il vantaggio dal 2° posto possa svanire. Anzi..."
Il Perugia si rinforza in attacco: ecco Nepi dal Giugliano. Contratto fino al 2027... UfficialeIl Perugia si rinforza in attacco: ecco Nepi dal Giugliano. Contratto fino al 2027 con opzione
Vis Pesaro, Bosco: "Vigili sul mercato, ma i playoff possiamo disputarli anche con... Vis Pesaro, Bosco: "Vigili sul mercato, ma i playoff possiamo disputarli anche con questa rosa"
Virtus Verona, arriva l'addio con Bulevardi. Il centrocampista ha risolto il suo... UfficialeVirtus Verona, arriva l'addio con Bulevardi. Il centrocampista ha risolto il suo contratto
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Juventus al bivio: sconfessare il grande acquisto estivo o dare fiducia a chi non segna? C'è una soluzione che può mettere tutti d'accordo
Le più lette
1 Milan-Genoa, le probabili formazioni: torna Pulisic. Fullkrug ancora in panchina
2 Juventus al bivio: sconfessare il grande acquisto estivo o dare fiducia a chi non segna? C'è una soluzione che può mettere tutti d'accordo
3 Parma-Inter, le probabili formazioni: Pellegrino sfida Lautaro. Mkhitaryan titolare
4 Lazio-Fiorentina, le probabili formazioni: Pedro centravanti. Torna Kean dal 1'
5 Serie A, 19ª giornata LIVE: Openda torna titolare. Esposito con Lautaro
Ora in radio
TMW News 18:00TMW News live!
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 18:30Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma, Massara: "Raspadori situazione in evoluzione, Zirkzee non piace solo a noi"
Immagine top news n.1 Serie A, 19ª giornata LIVE: Openda torna titolare. Esposito con Lautaro
Immagine top news n.2 Serie A, la classifica aggiornata: il Como aggancia Juve e Roma. Pisa fanalino di coda
Immagine top news n.3 Roma, colloquio di mercato a Lecce tra Gasperini e Massara: le immagini
Immagine top news n.4 Lazio, non solo cessioni. Oggi ci sarà la firma del rinnovo di Toma Basic: i dettagli
Immagine top news n.5 Hellas Verona, in tanti su Giovane. Per la Roma è la prima scelta se non arriva Raspadori
Immagine top news n.6 Tanto tuonò, ma non piovve. Inter, saltato Cancelo: è fatta per il suo ritorno al Barcellona
Immagine top news n.7 La Juventus si muove per Chiesa, ma il Napoli spera. E il Liverpool detta le condizioni
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il peggior club al Mondo dove lavorare per un grande (o mediocre) allenatore Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come ha fatto il gioiello di De Zerbi a diventare una meteora della Roma
Immagine news podcast n.2 Juventus, il regista è la priorità: ora Guido Rodriguez, per l'estate l'obiettivo è Tonali
Immagine news podcast n.3 Lazio finalmente il mercato. per Sarri un vice Zaccagni, una mezzala e il sostituto di Castellanos
Immagine news podcast n.4 Fiorentina, la rivoluzione di gennaio: ecco chi arriva e chi parte
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Inter, Napoli e Milan: il fattore decisivo per lo Scudetto secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Garzya: "Lecce, che occasione con la Roma. Falcone merita una grande"
Immagine news Altre Notizie n.3 Forgione: "Napoli, Lang e Lucca non hanno funzionato. E se devi cambiarli..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Udinese, ecco il primo acquisto del calciomercato invernale: è Arizala. C'era anche il Milan
Immagine news Serie A n.2 Pisa, Gilardino scarica Nzola: "Deve capire cosa vuole fare della sua vita calcistica"
Immagine news Serie A n.3 Douvikas fa dimenticare Morata ed eguaglia Nico Paz: è il miglior bomber del Como
Immagine news Serie A n.4 Ferguson segna, Gasperini ironico con il 4° uomo: "È tutto ok?"
Immagine news Serie A n.5 Inter, Frattesi salta la trasferta di Parma: leggero affaticamento all'adduttore
Immagine news Serie A n.6 Guizzo di Ferguson: al 14' la Roma è già avanti sul Lecce al Via del Mare
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo, Veroli può partire: ci sono quattro squadre di B sul difensore centrale
Immagine news Serie B n.2 Venezia, sirene dalla Champions per Doumbia? Il centrocampista nel mirino del Bruges
Immagine news Serie B n.3 Spezia, altra squadra spagnola su Hristov. Il difensore è nel mirino dell'Alaves
Immagine news Serie B n.4 Squizzato si presenta: "Volevo rimettermi in gioco. E la Virtus Entella è la scelta giusta per farlo"
Immagine news Serie B n.5 Botti non è più un calciatore del Mantova. Il portiere ha risolto il contratto con il club
Immagine news Serie B n.6 Modena, dalla Cremonese arriva De Luca: prestito con diritto di riscatto e/o obbligo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Virtus Entella, Luigi Palomba ceduto in prestito al Forlì fino a giugno
Immagine news Serie C n.2 Colpisce la mano dell'arbitro col cartellino rosso, nervi tesissimi dopo Barletta-Virtus Francavilla
Immagine news Serie C n.3 Arezzo, blindati due giovani talenti: rinnovo fino al 2028 per Sussi e Serban
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, la panchina di Raffaele è ancora a rischio. Se salta, il sogno proibito è D'Angelo
Immagine news Serie C n.5 Vicenza, Capello: "Non credo che il vantaggio dal 2° posto possa svanire. Anzi..."
Immagine news Serie C n.6 Il Perugia si rinforza in attacco: ecco Nepi dal Giugliano. Contratto fino al 2027 con opzione
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Verona, Conte vuole prendersi momentaneamente la vetta
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Sassuolo Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Sassuolo-Juventus: bianconeri a caccia di riscatto, ma il Mapei resta terreno ostico
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 L'Inter Women in ritiro a Malta. Oggi alle 19:00 amichevole contro l’Hibernians
Immagine news Calcio femminile n.2 Napoli Women, per la fascia sinistra ecco il rinforzo. Contratto fino al 2027 per Kainulainen
Immagine news Calcio femminile n.3 È la difesa a scaldare l'inizio del mercato. Juventus e Roma alla ricerca di rinforzi
Immagine news Calcio femminile n.4 Cresce ancora il Como Women: inaugurato oggi il nuovo fitness sport center
Immagine news Calcio femminile n.5 C'è un addio in casa Lazio Women. Ashworth-Clifford risolve con la società capitolina
Immagine news Calcio femminile n.6 Ternana Women, termina in anticipo l'avventura di Ferraresi: torna alla Juventus
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi sta meglio tra le cinque grandi? Il mercato invernale è pericoloso…