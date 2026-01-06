TMW Radio Forgione: "Napoli, Lang e Lucca non hanno funzionato. E se devi cambiarli..."

A parlare a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista e scrittore Angelo Forgione.

Inter, Milan e Napoli: quale il fattore scudetto?

"I due fattori sono il percorso nelle coppe di Inter e Napoli, se e quanto andranno avanti, poi più che la qualità offensiva sarà quella difensiva. Chi vince lo Scudetto è quello che è meno perforabile e il Napoli ha ritrovato questa solidità dietro da Udine in poi. Ora c'è un equilibrio di squadre che le permette di stare più lontana dalla difesa. Se il Napoli è questo, con questa impostazione tattica, può essere determinante".

Sul mercato si aspetta qualcosa di particolare in casa Napoli?

"E' un mercato particolare, si dovranno ritoccare certi errori del mercato estivo. Ha funzionato Hojlund, non Lucca e Lang. Se dovessero uscire, dovresti cambiare rotta. Conte ha dato indicazioni, ma poi c'è il fattore Lukaku. Tra un mese rientrerà e potrebbe cambiare gli equilibri, ti potrebbe far giocare con due punte o no, ma cambiano le cose".