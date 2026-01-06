TMW Lazio, ecco il centravanti per Sarri: biancocelesti in chiusura per Petar Ratkov. I dettagli

La Lazio batte un colpo e si appresta a regalare un rinforzo a Maurizio Sarri nel settore offensivo, e nello specifico in quel ruolo di centravanti che, dopo la cessione di Castellanos, è di fatto senza padrone. Secondo quanto raccolto da TMW, il club biancoceleste è infatti in chiusura per Petar Ratkov, attaccante classe 2003 del Salisburgo.

I dettagli. L’operazione, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, dovrebbe andare in porto sulla base di 12/13 milioni di euro bonus compresi. Il club di Lotito sta lavorando per farlo arrivare già domani a Roma.

Chi è Ratkov. Nato a Belgrado, in Serbia, alto 193 centimetri, veste la maglia del club Red Bull dal 2023, quando il Salisburgo ha investito 5 milioni di euro per prelevarlo dal FK TSC Backa Topola. Destro di piede, ha ovviamente nella fisicità e nel gioco aereo i suoi principali punti di forza, anche se è in possesso di una buona qualità che lo ha portato a esser impegnato pure come attaccante esterno in alcune circostanze. In questa stagione ha giocato 17 partite nella Bundesliga austriaca, segnando nove gol e fornendo due assist ai compagni. Sei le presenze in Europa League - compreso il 4-1 incassato al Dall’Ara dal Bologna -, senza trovare la via della rete.