Damien Comolli scende in Serie B: il precedente in Francia fa sognare i tifosi del Pisa

La speranza a Pisa è che Damien Comolli sia quello visto a Tolosa e non la versione breve e dimenticabile della Torino bianconera. Con un annuncio a sorpresa, il club toscano ha annunciato che il dirigente francese è il nuovo presidente e amministratore delegato. Una scelta sorprendente, considerando il curriculum. Una scelta che da una parte evidenzia le ambizioni pisane e la voglia dello stesso Comolli di rilanciarsi nel calcio italiano dopo l'anno più nero che bianco appena vissuto.

A Tolosa con RedBird

E in un certo senso l'esperienza francese è quella che si presta meglio al parallelismo con quella attuale. Arrivato nel 2020 con RedBird, ha assunto la presidenza del TFC iun Ligue 2 con la proprietà che di fatto gli ha lasciato carta bianca.

Risultati sorprendenti e in tempi brevi: la Coupe de France vinta il fiore all'occhiello

E lui ha risposto portando risultati notevoli: promozione nel massimo campionato al secondo anno (dopo un 3° posto nella stagione d'esordio), il 13° posto in Ligue 1 (su 20) da neopromossa e con uno dei budget più esigui della Lega. Ma soprattutto la vittoria in Coupe de France, primo trofeo della storia del Tolosa. E che le ha garantito la partecipazione all'Europa League l'anno seguente, con ulteriori entrate ad alimentare un circolo virtuoso. Il 2024/25 ha portato a un miglioramento in classifica: 10° posto. Il sistema Moneyball, associato alle sue gestioni, in Francia ha pagato: Thijs Dallinga ne è un esempio, col Tolosa che lo acquistò per 2.5 milioni dall'Excelsior nel 2022 e duye anni dopo lo ha venduto a oltre 16 milioni al Bologna.