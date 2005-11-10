Varela non si ferma più: settimo gol in stagione e Monza sul 2-0 contro il Cagliari
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Niccolò Righi
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Oggi alle 19:39Serie A
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19.10.2026 19:39Serie A
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Arriva subito, dopo due minuti da inizio ripresa, il raddoppio del Monza. Akinsanmiro fa correre Foe Ondoa sulla destra, il quale trova al centro Varela. Il centravanti portoghese si libera dalla marcatura di Yerry Mina e lascia partire un destro all'angolino che non lascia scampo a Caprile. E' 2-0 tra Monza e Cagliari alla U-Power Arena.
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