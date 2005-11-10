Napoli, respinto l'assalto del PSV per De Bruyne: per il club il belga è incedibile

Manca poco più di un mese e mezzo al mercato di gennaio ma iniziano già ad inseguirsi le prime voci. I primi rumors. Il Napoli è pronto ad affrontare la fase di trattative invernali con la voglia di rinforzare il proprio organico per cercare di dare una svolta ad una stagione iniziata con il freno a mano tirato. E le prime indiscrezioni non riguardano le entrate ma una delle possibili uscite. Si è parlato, specialmente nei Paesi Bassi, di un interessamento del PSV Eindhoven per Kevin De Bruyne, stella belga ma protagonista, insieme alla squadra, di prestazioni sottotono.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’intenzione del club del presidente De Laurentiis sarebbe quella di non lasciar partire il centrocampista. Per gli azzurri infatti KDB resta un giocatore fondamentale ed incedibile anche se, si legge, il suo ingaggio comunque è importante e va a pesare sui conti del club. Discorso che comunque andrà affrontato.

I partenopei non solo non vogliono lasciar andare l’ex Manchester City ma potrebbero anche esercitare l’opzione di rinnovo. Il contratto di De Bruyne infatti andrà in scadenza il prossimo giugno ma la società potrebbe anche decidere di far valere la possibilità di rinnovo automatico fino al 2028.