De Bruyne ha casa a 45' da Eindhoven. La moglie diceva: "Vogliamo tornare nel Limburgo"

Si è aperto il caso Kevin De Bruyne al Napoli e dopo le parole del giocatore e del suo CT Van Bommel, riemergono anche delle parole di settembre della moglie Michele Lacroix al magazine Nina che ha riproposto in queste ore il quotidiano belga Voetbal.

Quella voglia di tornare nel Limburgo

La compagna di De Bruyne aveva infatti espresso il desiderio di tornare a vivere in Belgio, nella regione del Limburgo: "È qui che vogliamo vivere, e prima succederà meglio sarà. Kevin vive un’esistenza molto chiusa a Napoli. Non è molto divertente per lui. Non possiamo fare nulla insieme come famiglia in città. Questa è l’altra faccia della medaglia, no?". In seguito aveva anche messo un punto sulle priorità familiari: "A un certo punto, il calcio non è più la priorità. Hai raggiunto tutto, hai fatto tutto. Perché allora vorresti ancora stravolgere la vita dei tuoi figli?".

La famiglia di KDB ha una villa a 45' da Eindhoven

Un dettaglio, infine, accende ulteriormente lo scenario e le indiscrezioni. Il fatto che la coppia possieda una villa a Bolderberg, località che dista appena 45 minuti di viaggio in automobile da Eindhoven, la città in cui gioca il PSV, la squadra che sembra disposta a fare più sul serio per De Bruyne a gennaio.