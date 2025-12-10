Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
De Ketelaere, Gravenberch e gli altri: tutti gli MVP delle gare di ieri in Champions

De Ketelaere, Gravenberch e gli altri: tutti gli MVP delle gare di ieri in Champions
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:42
Michele Pavese

La serata di ieri in Champions League ha regalato gol, colpi di scena e una serie di prestazioni individuali destinate a lasciare il segno. In un turno ricco di sfide equilibrate, sono stati alcuni nomi inattesi - insieme a campioni già affermati - a prendersi la scena.

Nella sfida tra Kairat Almaty e Olympiacos, il premio di migliore in campo è andato al giovane Temirlan Anarbekov, nonostante la sconfitta della squadra di casa. Ben diverso l’umore a Monaco di Baviera, dove il Bayern ha blindato la qualificazione con il 3-1 sullo Sporting grazie anche alla prestazione dominante del giovane Lennart Karl, protagonista assoluto del match.

Successo di misura per il Monaco, guidato da un instancabile Takumi Minamino, mentre l’Atalanta ha compiuto una piccola impresa contro il Chelsea trascinata da un ispiratissimo Charles De Ketelaere, eletto meritatamente uomo partita. Al Camp Nou, il Barcellona ha piegato l’Eintracht con la leadership difensiva di Jules Koundé, impeccabile per 90 minuti e autore della doppietta decisiva.

A San Siro, la serata si è tinta di rosso Liverpool: Ryan Gravenberch è stato il migliore in uno dei match più attesi con una prestazione molto solida. Show offensivo ad Eindhoven, dove Alexander Sorloth ha guidato l’Atlético nel rocambolesco 3-2. Altrettanto spettacolare la vittoria del Marsiglia sul campo dell’Union SG, illuminata dalla classe di Mason Greenwood. Chiude il quadro il 3-0 del Tottenham sullo Slavia Praga, con Xavi Simons protagonista indiscusso della serata.

