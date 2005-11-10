Lecce, Falcone: "A Lecce la gente mi ama, mi vedono come un supereroe"

Wladimiro Falcone, portiere del Lecce, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sfida contro il Torino: "Importantissimo non perdere. Venivamo da un momento difficilissimo. Siamo venuti qui per fare risultato; dopo il primo gol ho pensato che la sfortuna non ci avesse abbandonato e invece poi abbiamo fatto una grandissima reazione. Ci prendiamo un punto contro un gran Torino, che è una squadra in salute".

Ti sei lasciato andare un pò di critiche ricevute?

"So che a Lecce la gente mi ama e mi vedono come un "supereroe". Ho iniziato questo campionato facendo cose "normali", quindi non riuscivo ad aiutare la squadra. Oggi sono contento di avere salvato il risultato alla fine, è un punto di partenza anche per me, sperando di tornare quello che sono sempre stato per aiutare la mia squadra".

Si può tornare a ragionare con più tranquillità ora?

"Se guardiamo il cammino, è buono, in linea con gli obiettivi. Ora abbiamo la pausa nazionale in cui abbiamo modo di lavorare in serenità. Resettiamo la mente, stiamo con le nostre famiglie e torneremo più forti di prima".