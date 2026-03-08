De Rossi: "Roma posto del mio cuore, ma i tifosi del Genoa ti fanno sentire a casa al Ferraris"
Mister Daniele De Rossi, intervenuto a Sky Sport prima della sfida contro la Roma, ha presentato così l'impegno che attende il suo Genoa al Ferraris: "Roma è un posto del mio cuore, ma ho lavorato sul non farmi distrarre da quello che è stato il mio passato per fare bene il mio lavoro attuale. Al Ferraris non è difficile sentirsi a casa per come ti trascinano i tuoi tifosi".
Sulla Roma: "La Roma gioca tantissimo su aggressione e ripartenze, dobbiamo essere bilanciati. Mister Gasperini non lo disorienti facilmente, oggi volevo una squadra che avesse l'approccio giusto. Una squadra forte deve saper vincere partite come col Torino, ma anche riconoscere i meriti degli avversari e prepararsi in un altro modo".
