De Rossi vorrebbe Pisilli, Gasperini lo sceglie per Roma-Lecce: debutto dal 1' in questa Serie A

Il calciomercato di gennaio sta entrando nel vivo e, come da tradizione, questo spesso si riflette anche nella gestione dei calciatori da parte delle varie società, soprattutto in quelli coinvolti in potenziali trattative in uscita. Solitamente va così, ma il caso di oggi di Niccolò Pisilli (21 anni) spiega che questa tendenza possa anche essere invertita, di tanto in tanto.

Proprio nei giorni in cui impazzano voci di mercato che lo vorrebbero pronto a riunirsi con De Rossi, al Genoa, Pisilli trova la sua prima maglia da titolare in questa Serie A con la Roma. E c'è chi vede anche il Cagliari come possibile sua nuova destinazione. Fino ad oggi il centrocampista classe 2004 aveva trovato solo una volta posto tra i titolari di Gasperini, nell'ultima partita giocata in Europa League e vinta rotondamente in casa del Celtic. In generale, Pisilli sta trovando poco spazio nella sponda giallorossa della Capitale, avendo raccolto appena 225 minuti sparpagliati in 9 apparizioni totali.

Proprio per questo ormai da settimane ha preso piede lo scenario del possibile addio di Pisilli alla Roma, ma per il momento è ancora un tesserato giallorosso e in quanto tale ne ha assoluto bisogno il suo allenatore Gasperini, che gli ha riservato la propria fiducia per la sfida al Lecce, che chiuderà il cammino nel girone d'andata per i capitolini.