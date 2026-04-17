Inter, de Vrij: "Possiamo ancora conquistare due trofei e faremo di tutto per riuscirci"

Stefan de Vrij, difensore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky al termine della netta vittoria contro il Cagliari, un successo importantissimo in ottica scudetto per i nerazzurri:

“È stata una vittoria molto importante, ci avviciniamo al nostro obiettivo, lo scudetto, ma non è ancora matematico. Dobbiamo continuare a vincere le partite”.

Cosa vi ha insegnato la passata stagione?

“Abbiamo fatto una grande stagione senza vincere e ci siamo resi conto che dovevamo fare qualcosa in più per arrivare al traguardo. Possiamo ancora conquistare due trofei e faremo di tutto per riuscirci. Ogni giocatore sa cosa significa indossare questa maglia: non si può sempre vincere, ma siamo sempre stati capaci di rialzarci dopo le sconfitte. È una questione mentale, di carattere e di voglia di fare qualcosa di importante quest’anno”.