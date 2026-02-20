Dele Alli in depressione? Il Tottenham lo invita allo stadio per il derby con l'Arsenal

Non sarà in campo, ma il suo nome tornerà a riecheggiare forte sugli spalti. A tre anni dall’addio, Dele Alli farà ritorno al Tottenham in occasione del derby di Premier League contro l’Arsenal. Il centrocampista inglese è stato infatti invitato dal club londinese per assistere alla sfida, come annunciato dagli Spurs attraverso un comunicato ufficiale.

Un gesto dal valore simbolico profondo, soprattutto alla luce del periodo complesso vissuto dal calciatore, segnato da una grave depressione e da una carriera rimasta in sospeso dopo le esperienze con Everton, Beşiktaş e Como. Attualmente svincolato, Alli riceverà l’abbraccio dei tifosi che lo hanno amato nei suoi sette anni in maglia Tottenham, dal 2015 al 2022.

Il club lo ha ricordato come “uno dei giocatori più popolari dell’era moderna”, capace di conquistare il pubblico anche con il celebre coro “We’ve Got Dele…”, intonato per la prima volta nel nuovo stadio nel 2019. Durante l’intervallo del derby, i tifosi avranno un’altra occasione per dedicargli una serenata: un tributo che va oltre il calcio e racconta una storia di appartenenza, memoria e rispetto